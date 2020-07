Marca Donelli tiempo más rápido en cuarta prueba para el Zia Derby

Jake Rogers/Ruidoso Downs

El Paso— En un día nublado y airoso en el hipódromo Ruidoso Downs, este sábado fue Donelli la que marcó el tiempo más rápido de calificación con :19.668 segundos en la cuarta prueba para el Zia Derby. Donelli estuvo seguida de cerca por Close to Crazy y First Neon Moon que también calificaron en ese mismo heat.

Las finales para el Zia Derby, de Grado II con una bolsa de 187 mil 780 dólares, se disputarán el 25 de julio cuando los 10 tresañeros más rápidos de las pruebas y criados en Nuevo México compitan en una distancia de 400 yardas.

Donelli, una potra gris producto de Big Daddy Cartel y Tres of Alice de Tres Seis, es propiedad de MJ Farms (Mac Murray et al). Entrenada por Wes Giles, Donelli ganó el New Mexico Breeders’ Futurity en septiembre pasado en Albuquerque.

“Nos preocupaba entrar porque la potra no había corrido desde enero en Sunland, y nos preguntábamos si se cansaría”, dijo Giles. “Ella siempre ha sido el tipo de potra que se esfuerza mucho, y al final mostró su clase.”

El jinete Alan Hernández ha estado a bordo de Donelli en todas menos una de sus ocho salidas. De esas ocho aperturas, la potranca ha corrido para primero o segundo lugar en todas ellas.

“Conozco muy bien a esta potra, y la he montado muchas veces incluso por las mañanas”, dijo el jockey Hernández. “La mantuve enfocada e hizo todo el trabajo.”

Mister Riptide, segundo lugar el año pasado en el All American Futurity, fue el octavo clasificado más rápido. Los vientos cruzaron direcciones en la mitad de las pruebas que dieron a los caballos en las últimas tres carreras una ventaja de viento a favor.

“Hizo todo bien y tuvimos la suerte de entrar”, dijo el entrenador Duke Schults. “Puedes trabajarlos tantas veces como quieras, pero no es lo mismo que una carrera de caballos. No ha corrido desde el All American, así que obviamente necesitaba la carrera. Debería volver más fuerte en la final.”

La lista completa de calificados al Zia Derby quedó conformada por Donelli (:19.668), Close to Crazy (:19.701), Stominado (:19.825), First Neon Moon (:19.853), Colby James (:19.890), Flashing Moolah (:19.898), Dark Moon (:19.903), Mister Riptide (:19.965), Bigg Jack (:20.010) y Doinwhateverittakes (:20.011).