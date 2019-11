Maratones se van al norte en Sapporo

Tokio.- Después de dos semanas de un áspero debate, los maratones de los Juegos Olímpicos de Tokio se correrán en la ciudad de Sapporo en el norte del país.

La decisión final no dejó conforme a la gobernadora de Tokio Yuriko Koike.

“Me atrevo a decirles algo, esta ha sido una decisión sin consenso”, dijo Koike ayer tras una reunión con el COI y los organizadores locales.

Koike reconoció que la voluntad del poderoso Comité Olímpico Internacional se impuso sobre su reclamo de que la carrera se mantuviera en la capital japonesa.

“No podemos estar de acuerdo o aceptar la decisión del COI”, añadió Koike. “Pero el COI tiene la facultad definitiva de hacer el cambio y nosotros no vamos a obstruir lo que han decidido”.

El COI abruptamente anunció el traslado de las maratones y marchas hace dos semanas, al temer que el agobiante calor del verano en Tokio provocará una repetición de las escenas que se atestiguaron el mes pasado durante el Mundial de atletismo que se disputó en Doha, Qatar.

Pese a que se pautó con largadas a la medianoche, docenas de corredores se desmayaron durante el trayecto en Doha. Varios fueron sacados en camillas y sillas de ruedas para llevarles a ambulancias.

John Coates, el miembro del COI que durante toda la semana consultó con Koike mientras cumplía una visita a la capital japonesa, comparó las condiciones del verano de Tokio a las de la península arábiga, pese a que la ciudad acordó iniciar las carreras al amanecer.

“Las imágenes que se vieron en Doha –cuando pudieron ver el efecto en los atletas”, dijo Coates sin poder completar la oración.

Calificó las condiciones climáticas como “muy similares” a las de Tokio.

La capital de Japón tiene unos veranos muy calientes y húmedos con temperaturas que suelen llegar a los 35 grados centígrados (95 °F). Serán condiciones muy similares a las de las citas olímpicas de Atlanta 1996 y Atenas 2004.

“Hay ciertos aspectos que no se pueden resolver, cuestiones que acongojan nuestros corazones”, dijo Koike al resaltar que los habitantes de Tokio se han quedado sin una competencia que era gratis.

No es fácil conseguir boletos para los Juegos en Japón, con una demanda que excede hasta 10 veces lo disponible.

Amén a la propia decisión, Koike se enojó porque fue tomada unilateralmente por el presidente del COI Thomas Bach.

No ha quedado claro el por qué el COI se apuró a hacerlo por su propia cuenta, ya que sabía del calor en Tokio cuando le dio la sede en 2013. Bach y demás jerarcas debieron haber entendido que las autoridades de Tokio no aceptarían de buena gana un cambio tan radical. Y así fue.

“Con todo el buen trabajo que se ha hecho en los preparativos, no queríamos que Tokio sea recordada –por su gente y en el resto del mundo– con las imágenes que vimos en Doha”, dijo Coates.