Mar de triunfos

Adicto al juego con raqueta, a la pelota de goma y a la pista, el raquetbolista chihuahuense Javier Mar, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tomó parte en el primer Torneo de Racquetball Extreme 2019, en esta ciudad, dnde finalizó en tercer lugar en categoria Pro.

Involucrado en el recquetbol desde hace quince años gracias a la insistencia de su padre, quien practicaba esta disciplina, Mar García vio en este deporte una manera diferente para relajarse, divertirse y viajar, sin saber que lograría llegar a la élite para codearse con los mejores raquetbolistas del mundo.

“Te da las facilidades de desestresarte y puedes viajar mucho, además de que es muy adictivo, llegas del trabajo y sueltas todo”, expresó el deportista de 24 años.

Todo inició a los nueve años, cuando Francisco Javier tomó un curso de racquetbol y así nació su interés por el deporte, sus primeras experiencias dentro de la pista fueron con su padre.

“Hubo una época en la que la gente de 40 años para arriba practicaba racquetbol allá en Chihuahua y mi papá fue de esa generación. Me gustó tanto que a veces hasta lloraba cuando me ganaban”, comentó el atleta chihuahuense.

El pasado 7 de agosto Javier Mar, junto con el también chihuahuense Rodrigo Montoya, subió a lo más alto del podio en el torneo de Dobles en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al derrotar en dos sets al dúo de Bolivia.

“Cuando estábamos en la final, en el último punto no sentí los nervios que siempre siento al cerrar un partido, y ya lo cerramos y sí festejé, pero mi mente decía ‘ojalá y no sea mentira o un sueño’”, relató Mar García sobre la experiencia en Lima.

“Ya hasta que me subí al podio, creo que fue la mejor sensación de mi vida, dije ‘ya, lo logré’. Oír el himno nacional cuando lograste tu objetivo, es lo mejor que he vivido”, añadió.

La clave para triunfar, de acuerdo con el raquetbolista de 1.88 metros de estatura, es mantener la confianza con tu pareja de Dobles, en este caso con Montoya.

“Por ejemplo, si él está en una mala racha, animarlo y decirle que la siguiente vez va a ser mejor, que todo va a estar bien, nunca hacer caras o gestos de que ‘la regaste’ y apoyarnos”, señaló.

El 2019 ha sido uno de los mejores años para el raquetbolista chihuahuense, según sus palabras, en el que además de conseguir el oro en Lima 2019, también consiguió la presea dorada en el Campeonato Nacional de Dobles y bronce en la Copa de las Américas en Equipos con la Selección Mexicana.

“Además ya terminé mis estudios en este año y eso lo complementa. Todavía quiero más, no quiero detenerme aún”, dijo Francisco Javier.

Sus próximos objetivos son ganar por primera vez un Abierto de Estados Unidos y el Campeonato Mundial 2020, que se desarrollará en San Luis Potosí, con fecha por definir.