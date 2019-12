Mantienen Lakers paso arollador

Ningún equipo de la NBA tiene un mejor récord que los Lakers de Los Angeles, quienes han logrado una marca inicial de 19-3.

LeBron James cada vez se ve más como un candidato a recibir el premio del Jugador Más Valioso.

El equipo ha logrado acaparar los titulares casi cada noche, además de que siempre hay un alboroto a su alrededor.

Los Lakers han tenido un excelente desempeño, y se las han arreglado para hacerle sombra a Milwaukee.

Y al igual que los Lakers, ningún equipo de la NBA tiene un mejor récord que los Bucks, quienes también consiguieron una marca inicial de 19-3.

Giannis Antetokounmpo no sólo se ve como candidato para ser el Jugador Más Valioso –sino que es el reinante Jugador Más Valioso.

Han logrado liderar la Liga en cuanto a anotaciones, además del porcentaje de anotaciones de campo, recuperación de tableros y margen de anotación.

Así que, sería un error no hacerles justicia y olvidar a los Bucks.

Por supuesto que los Lakers han acaparado toda su atención.

James está jugando como un hombre que tuviera a su cargo una misión.

Anthony Davis podría ser considerado anticipadamente como el Jugador Defensivo del Año.

Han ganado 10 partidos seguidos como visitantes, justo por cuarta ocasión en la historia de la franquicia han logrado una racha como ésa.

“Yo confío en nuestros jugadores. Si jugamos de acuerdo a nuestras habilidades no existe nadie al que no podamos vencer y no habrá ningún lugar en donde no podamos obtener una victoria”, comentó Frank Vogel, entrenador de los Lakers.

Eso mismo se puede decir de los Bucks.

Tal vez, la gente ya está acostumbrada a que los Bucks están jugando muy bien nuevamente.

Es probable que se deba a que se encuentran en un mercado pequeño o que su mejor jugador viene de Grecia o porque se supone que deberían jugar muy bien nuevamente en esta temporada.

La temporada pasada ganaron 60 partidos, que fue el mejor récord de la Liga.

Hay que recordar que aventajaron a Toronto por 2-0 en las finales del Este de la Conferencia y si hubieran encestado un tiro de 3 puntos cuando restaban 9 segundos en el Juego 3, hubieran logrado la ventaja en la serie por 3-0.

Pero lo fallaron y perdieron en doble tiempo extra y no volvieron a ganar otro partido durante el resto de la temporada.

Aunque también ellos se sienten motivados.

James se siente alentado por conseguir un cuarto anillo y el deseo de desmentir la idea de que está acabado.

Los Bucks se sienten impulsados por la mala semana que tuvieron el año pasado al final de la temporada y el tener que ver que Toronto no sólo participó en las Finales de la NBA sino que estuvo en el desfile para celebrar que ganaron el título.