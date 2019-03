Mantienen la motivación

De cara a su partido contra los Bulldogs de Naucalpan en la cuarta semana de la Liga Profesional de Futbol Americano en México, el entrenador en jefe de los Centauros de Cd. Juárez, Mauricio Balderrama, dijo que el mensaje para sus jugadores es no dejarse caer y mantener siempre la motivación.

Los Centauros han disputado dos encuentros en esta naciente liga, con resultado de dos derrotas, mientras que los Bulldogs son el líder invicto de la competencia con marca de 2-0.

“Siempre es motivación, es no dejarnos caer, yo soy una persona muy disciplinada, muy perfeccionista, me gustan las cosas bien hechas, y ellos me conocen ya cómo soy y ellos saben perfectamente que cuando les doy ‘carrilla’, les exijo, es porque sé que traen el potencial. Cuando yo dejo de hablarle a un jugador, o a una persona, es porque no tiene algo que aportar y la verdad siento al equipo muy comprometido y muy motivado para este juego y vamos a salir con todo”, dijo ayer Balderrama.

-¿Qué ha faltado en los dos primeros juegos para tener mejores resultados?

Bueno, los errores los hemos cometido nosotros y aquí no puedes cometer errores; digo, en ningún deporte, pero, en especial, en el futbol americano, tú cometes un error, lo aprovecha el otro rival, lo ejecuta y es cuando pierdes.

Aquí es de tener una sincronía tanto ofensiva como defensiva y hablarnos, es comunicación total, y yo creo que nos ha faltado un poquito de eso dentro del campo, nos ha faltado un poquito de ritmo a la ofensiva y el timing, pero ahí vamos agarrándolo, la verdad este último juego la ofensiva ya se mostró mucho mejor, ya tuvimos nuestro primer touchdown, ya tuvimos nuestros primeros tres puntos y así vamos a seguir, es un aprendizaje muy rápido porque no tenemos mucho tiempo para aprenderlo.”

-¿Cómo les ha afectado en los partidos el hecho de que unos jugadores entrenan aquí y otros en la ciudad de Chihuahua?

“Fíjate que no tanto porque llevamos una sincronía de entrenamientos en conjunto tanto en Chihuahua como aquí. Los coaches mandan los videos de lo que quieren que entrenen y allá nos está apoyando el coach Javier Trevizo, el head coach de las Águilas de la UACH, en donde las técnicas individuales no nos afectan. En cuestión de las jugadas les mandamos el playbook que vamos a tener en la semana, ellos lo estudian, llegan aquí el jueves y viernes y sábado, los practicamos y los ejecutamos el domingo.”

-¿Cómo ve a los Bulldogs?

“Son muy explosivos, tanto ofensiva como defensivamente, traen un corredor muy bueno y un receptor.

Ya estuvimos trabajando los videos desde el lunes que llegamos y ahorita ya lo estamos practicando. El scout es básico, esperamos jugar con la intensidad que hemos jugado estos dos juegos y dar un buen espectáculo, que lo vamos a dar”.