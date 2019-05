Mantienen Chihuahuas el primer lugar

El Paso— Los Chihuahuas de El Paso alcanzaron su triunfo número 34 de la temporada, al vencer 4-1 a los Grizzlies de Fresno, para mantenerse en el primer lugar de la División Pacífico Sur de la Liga de la Costa del Pacífico.

Con un out en la parte alta de la tercera entrada, Luis Urías pegó cuadrangular solitario para adelantar al cuadro paseño en la pizarra. Urías dio su 13avo palo de vuelta entera por todo lo largo del jardín central, ante las ofertas del abridor Kevin McGowan.

La carrera del empate se presentó en el cierre de ese mismo inning con un toletazo de la misma manufactura, autoría de Matt Reynolds.

Ante la serpentina de Kyle McGrath, Reynolds pegó su quinto cuadrangular de la temporada.

McGrath se mantuvo en el centro del diamante durante cuatro episodios, en los que recibió cuatro hits, una carrera, otorgó dos bases por bola y ponchó a dos rivales.

El relevo corrió por cuenta de Paco Rodríguez, quien se trepó a la loma de los disparos en el quinto capítulo.

Por parte de los Grizzlies, McGowan trabajó en el montículo por un espacio de cinco rollos, en los que toleró cinco imparables y una carrera, regaló cinco pasaportes y pasó por la pierda a cinco adversarios.

George Kontos se hizo cargo de la lomilla en el sexto episodio y sin grandes problemas colgó el cero.

Después de Kontos el relevo corrió por cuenta de Derek Self, lanzador contra quien la ofensiva de los Chihuahuas despertó en el octavo inning.

Esteban Quiroz abrió tanda con doblete y Jason Vosler respondió con imparable remolcador. Michael Gettys pegó triple para empujar la segunda rayita del capítulo y Connor Panas remolcó la tercera anotación con sencillo.

La escuadra paseña tuvo abierta la posibilidad de ampliar la ventaja, pero Luis Urías sacó rola para doble play, cuando la casa estaba llena y había un solo out.

Luego del relevo de Rodríguez, por la loma de los Chihuahuas desfiló Andrés Muñoz, que trabajó la séptima entrada y Fernando Rodríguez, que se mantuvo en el octavo y noveno rollo.

El triunfo se lo acreditó Andrés Muñoz, mientras que la derrota correspondió a Derek Self.