Mantienen Celtics altas expectativas

Boston.- Las expectativas altas no son algo nuevo para los Celtics de Boston. No estar a su altura pese a tener un plantel repleto de talento las dos temporadas anteriores fue un poco más difícil de digerir.

Los Celtics aprovecharon la oportunidad de obtener en un canje al astro Kyrie Irving, sin garantía de que volvería a firmar cuando se convirtiera en un agente libre.

La apuesta no resultó y, dos años después, dañado por lesiones y desacuerdos con sus compañeros, Irving partió al término de la temporada para unirse a Kevin Durant en Brooklyn.

Boston dio vuelta a la página, al sumar al base estelar Kemba Walker para reemplazar a Irving y a Enes Kanter para llenar el hueco creado tras la salida del dominicano Al Horford a Filadelfia. Los Celtics también están apostando a su núcleo joven encabezado por Jayson Tatum y Jaylen Brown, quienes hace dos años, sin que Irving hubiera llegado, ayudaron a que Boston se quedara a un partido de la serie final de la NBA.

Walker acoge las novedades de cara a su novena temporada en la NBA.

“Simplemente es diferente. Me siento como el chico nuevo en la escuela”, dijo Walker. “Creo que son muchas emociones, todas en una”.

Las emociones estuvieron por doquier para los Celtics a lo largo de la temporada anterior.

Irving lideró a los Celtics en puntuación (23.8 unidades por juego) y asistencias por duelo (6.9), pero Boston finalizó con apenas el cuarto mejor récord en la Conferencia del Este (49-33) tras venir de temporadas consecutivas de 50 victorias.

Parte de esto se derivó de problemas de química que el entrenador Brad Stevens no podía imaginar. Otra parte fue una división entre Irving y los jugadores jóvenes.

Durante una racha perdedora en enero, Irving se refirió a ellos, diciendo que “los jugadores jóvenes no sabían lo que se necesita para ser un equipo con nivel de campeonato”.

Las repercusiones de eso se sintieron en el vestidor por el resto de la temporada.

Irving hizo notar en un momento que subestimó lo difícil que sería establecerse como un líder.