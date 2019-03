Mantiene MLS crecimiento al iniciar su temporada 24

La MLS abre su 24ta temporada este fin de semana con 24 equipos, un número conveniente.

El FC Cincinnati se une a la Liga esta temporada, con Nashville y Miami preparándose para comenzar el próximo año y Austin en 2021. La MLS ha sumado 11 equipos en la última década.

Así que no sorprende que el comisionado, Don Garber, diga que la MLS sigue siendo “una historia de crecimiento”.

Un equipo más de expansión, que será anunciado al final de este año, elevará el número de la Liga a 28. Sacramento y San Luis son las ciudades favoritas para quedarse con dicha franquicia.

La Liga no necesariamente se detendrá allí, declaró Garber a The Associated Press.

“El plan a futuro es algo que vamos a trabajar con nuestro comité de expansión durante el próximo año más o menos, e intentaremos determinar si la Major League Soccer crecerá a más de 28 (clubes)”, señaló. “No se ha tomado ninguna decisión al respecto y no estoy seguro cuándo se tomará esa decisión final exactamente”.

Cincinnati abre su primera temporada en la MLS hoy por la noche contra los Sounders de Seattle. Cincinnati lo hizo bien en la división menor United Soccer League la campaña anterior.

Filadelfia Union recibe a Toronto FC en el partido inaugural de la temporada hoy por la tarde.



Rescide Galaxy contrato de Gio dos Santos

Carson, California.- El Galaxy de Los Angeles rescindió el contrato de Giovani dos Santos, con lo que puso fin a una etapa de cuatro años inconsistentes del delantero mexicano.

El Galaxy anunció ayer la medida para alcanzar el cumplimiento de la plantilla de cara al fin de semana inaugural de la temporada de la MLS.

Dos Santos estaba entre los cuatro jugadores designados en la plantilla del Galaxy, y sólo se permiten tres. El Galaxy eligió cortar su relación con Dos Santos mientras mantuvo a su hermano menor, Jonathan, así como a las estrellas Zlatan Ibrahimovic y Romain Alessandrini.

Gio dos Santos se unió al Galaxy con fanfarrias en 2015 tras una carrera en Europa que inició en la afamada academia del Barcelona conocida como La Masía.

Dos Santos estuvo extraordinario en su primera temporada y media con el Galaxy, pero su rendimiento fue a menos drásticamente en medio de lesiones en los últimos dos años.