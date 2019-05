Mantiene Koepka ventaja de 7 golpes

Farmingdale, Nueva York.- Brooks Koepka ha convertido un campo de golf público en su parque privado en el Campeonato de la PGA.

Koepka consiguió el par de campo al firmar una ronda de 70 ayer y terminó con ventaja de siete golpes. El estadounidense supo sortear algunos errores, sin permitir que alguien se le acercara a menos de cinco golpes.

Por primera vez esta semana, Koepka no impuso ninguna marca. No era su objetivo.

“Cada vez que me acomodo para un golpe, siento que sé hacia dónde irá la pelota”, dijo Koepka.

Koepka saldrá con una amplia diferencia para la última ronda, considerada más como una vuelta de la victoria en su intento por sumarse a Tiger Woods como los únicos jugadores que han ganado el Campeonato de la PGA en forma consecutiva en la modalidad de ‘stroke play’.

“Me parece que estamos disputando el segundo lugar”, declaró el estadounidense Luke List después de quedar fuera del grupo final al cerrar con bogeys sus últimos dos hoyos.

La historia podría darle la razón. Nadie ha perdido teniendo una ventaja de siete golpes en 159 años en un grande. Nadie ha dilapidado una ventaja de más de seis golpes en algún torneo del circuito de la PGA.

El estadounidense Dustin Johnson consiguió seis birdies pero su empuje se atascó con cinco bogeys en su ronda de 69. Ningún bogey fue más perjudicial que el del hoyo 18. El número uno del mundo habría tenido oportunidad de conseguir un birdie si hubiera tenido una buena salida. Pero envió la pelota a una trampa de arena, después quedó en el pasto, volvió a una trampa y tuvo que esforzarse para limitar los daños.

Esta dificultad impidió a Johnson sumarse a su amigo en el grupo de finalistas.

Koepka, que estaba 12 bajo par 198, jugará la última ronda con el estadounidense Harold Varner III, cuya semana comenzó con planes de jugar una tanda de práctica con Tiger Woods la víspera del inicio del torneo hasta que éste último se reportó enfermo.