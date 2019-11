Mandan 49ers rotundo mensaje

Santa Clara, California.- Los 49ers de San Francisco pasaron con honores la primera parte de una prueba de tres partidos.

Con otra dominante actuación defensiva y un eficiente juego ofensivo, los Niners le pasaron encima a los Empacadores de Green Bay por 37-8 el domingo y no dejan duda de que son legítimos contendientes al Super Bowl rumbo a un par de semanas en la que se medirán contra los Cuervos de Baltimore y los Santos de Nueva Orleans, líderes de sus respectivas divisiones.

“Todo el mundo nos ha menospreciado”, dijo el tackle Mike McGlinchey. “No sé qué más podemos hacer para decir ‘Hey, somos un equipo que también deben tomar en cuenta’. Pero creo que enviamos ese mensaje no sólo a Green Bay si no al resto de la NFL”.

Los 49ers (10-1) iniciaron con fuerza la temporada, capitalizando un calendario contra equipos más débiles. Tuvieron un desliz hace dos semanas en casa ante los Halcones Marinos de Seattle, otro de los líderes, al perder en tiempo extra. Pero lograron convincente triunfo ante un rival de jerarquía, superando a Aaron Rodgers y los Empacadores.

Los Niners detuvieron a Rodgers, quien tuvo la menor cantidad de yardas por intento (3.2) como titular y permitieron apenas 2.8 yardas por jugada todo el partido, para la mejor actuación del equipo desde 2012.

Jimmy Garoppolo lanzó dos largos pases de anotación y San Francisco no perdió el balón en un partido casi perfecto que los dejó con ventaja de un juego sobre Seattle (9-2) en la División Oeste de la Conferencia Nacional.

“Jugó muy bien”, dijo el entrenador Kyle Shanahan. “Creo que fue uno de sus mejores partidos aquí. Fue muy eficiente”.





El juego aéreo

Garoppolo probablemente tuvo su partido más eficiente esta temporada. Completó 14 de 20 pases para 253 yardas y dos touchdowns para la mejor calificación de pasador de su carrera, con 145.8. No sufrió ninguna intercepción por tercera ocasión esta campaña y sus 12,7 yardas por pase fue la mejor marca de su carrera. El regreso del tight end George Kittle le ayudó, atrapó sus seis pases para 129 yardas, incluyendo un touchdown de 61 yardas en el tercer período.



Necesitan ayuda

Pocas cosas salieron mal, pero Garoppolo estuvo presionado por momentos. Fue capturado tres veces y zarandeado tres veces más. Su protección mejoró después de que Daniel Brunskill entró para reemplazar al ineficaz Justin Skule como tackle izquierdo. El titular Joe Staley podría volver esta semana tras fracturarse un dedo.