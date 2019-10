Mandan 49ers

Los Angeles.- Jimmy Garoppolo lanzó para 243 yardas y corrió para conseguir una anotación, y los 49ers de San Francisco mantuvieron su estatus de equipo invicto con una dominante actuación defensiva en una victoria de 20-7 sobre los Carneros de Los Angeles ayer.

George Kittle consiguió ocho atrapadas para 103 yardas para los 49ers, quienes frenaron a la una vez imparable ofensiva de Los Angeles, limitándola a que acumulara tan sólo 165 yardas en la primera victoria del entrenador Kyle Shanahan sobre el entrenador de los Carneros Sean McVay en un partido en el que ambos rivales de la NFC del Oeste jugaron con todos sus titulares.

Estos equipos parecieron ir en direcciones opuestas tras ver sus actuaciones en este asimétrico enfrentamiento en el Coliseo. San Francisco utilizó su posición ofensiva y su infranqueable defensa para quedarse, junto a Nueva Inglaterra, como uno de los únicos dos equipos invictos de la NFL, mientras que los Carneros entraron a su primera racha de tres partidos perdidos al hilo en los dos años y medio que McVay lleva liderando al equipo.

Tevin Coleman corrió para conseguir un touchdown para San Francisco, mientras que Garoppolo demostraba ser el mariscal más efectivo a pesar de haber perdido dos balones. Los 49ers no anotaron ni un solo touchdown en los últimos 27 minutos del partido, pero ya consiguieron su cuarto arranque de temporada con una marca de 5-0 en la historia de la franquicia, y su primero desde 1990.

Con Todd Gurley en la banca recuperándose de un muslo lesionado, Los Angeles no pudieron mover el balón en la menos productiva actuación durante el mandato de McVay. Robert Woods corrió para conseguir un touchdown en la primera serie de jugadas para los Carneros, quien luego amasó 48 yardas en las ocho próximas series juntas.

San Francisco ganó un partido dominado por la defensa desmantelando el una vez impresionante juego aéreo de los campeones de la NFC. Jared Goff quedó en 13 de 24 pases para una decepcionante marca de 78 yardas al mismo tiempo que no lograba sentirse cómodo al estar colocado por detrás de una porosa línea defensiva, y los Carneros no lograron completar ni un solo pase de más de 12 yardas, al quedar en 0 de 9 en terceras oportunidades.

La ofensiva de los 49ers no estuvo significativamente mejor durante la primera mitad del partido, en la que ambos equipos perdieron el balón en una ocasión, pero San Francisco supo cómo aprovechar el balón suelto cometido por el novato de los Carneros Darrell Henderson en el saque inicial de la segunda mitad para luego conseguir un touchdown a corta distancia por medio de una finta de Garoppolo.

San Francisco luego tomó el control, moviendo el balón deliberadamente y desmantelando a los Carneros. Los 49ers consiguieron una ventaja de 20-7 cuando el balón suelto cometido por Garoppolo fue retornado hasta la yarda 36 de San Francisco con 8:40 minutos restantes de juego, pero pronto los Carneros tuvieron que devolver el ovoide tras una serie de fallidas jugadas.