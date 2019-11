Mancha grito empate entre León y Morelia

Morelia— Morelia peleó con uñas y dientes, aprovechó el largo tiempo de compensación que se dio y al final terminó rescatando el empate 3-3 frente a León.

Los esmeraldas hicieron todo para llevarse la victoria en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2020 y ahora todo tendrá que definirse el próximo sábado el encuentro de vuelta en el Nou Camp.

El equipo que dirige Nacho Ambriz saltó al terreno de juego con la encomienda de buscar goles e imponer condiciones y así lo hizo desde que el árbitro silbó el arranque del encuentro.

José Juan Macias abrió el marcador al minuto 7, para demostrar que los felinos iban con todo para llevarse la ventaja.

Morelia mantuvo el orden, nunca se desespero y tres minutos después respondió con un tanto de Edinson Flores, quien puso el 1-1 con un zurdazo desde fuera del área.

Pero el cuadro visitante no bajó el ritmo, se mantuvo buscando las oportunidades en el área enemiga y el 2-1 llegó por conducto de Angel Mena al 17'.

Esta vez la Monarquía tardó más en responder, pero no quiso irse al descanso sin emparejar el partido y Flores anotó el doblete para el 2-1 al minuto 31'.

León arrancó el segundo tiempo con gran empuje y al 47', Fernando Navarro puso el 3-2 que hizo soñar a los pupilos de Ambriz con llevarse la ventaja a casa.

Incluso la expulsión de Gabriel Achiller los hizo pensar en que el resto del encuentro iban a poder manejar mejor las acciones.

Lo que no esperaban es que al 78', Yairo Moreno también fue enviado a las regaderas y ambos cuadros se quedaron con 10.

La mala nota llegó al 86', cuando el central José Alfredo Peñaloza se vio obligado a detener un minuto el partido, luego de que la afición recurriera al famoso grito de "eeehhh... puuuto" al momento de que el arquero del León, Rodolfo Cota, hiciera un saque de meta. Tres minutos después se repitió, pero por ser la segunda ocasión y ahora los jugadores se fueron a sus respectivas bancas.

Luego de 12 minutos de reposición, el Morelia aprovechó y Luis Ángel Mendoza clavó el 3-3 al 102, aprovechando un pase de Efraín Velarde.