Mamá de retos

Apasionada desde muy niña del taekwondo, Imelda Vargas ve en su hijo su mayor motivación para seguir adelante con los proyectos personales que siempre quiso realizar, ahora como entrenadora de esta disciplina.

Imelda recuerda que a los ocho años de edad dejó la gimnasia para seguir a su hermano en el taekwondo y desde entonces ya no lo abandonó. Con el tiempo, llegó a ser seleccionada nacional, después se casó y junto con su esposo, que también es artemarcialista, abrieron una academia de taekwondo.

“Entonces se hizo el proyecto, luego al tiempo me embaracé y yo seguía bien activa todavía compitiendo, pero ya embarazada tuve que parar un poquito la competencia y pues todo el proceso del embarazo y de mi hijo chiquito siempre inmiscuida en el negocio. En aquel tiempo ya tenía la academia, nunca dejé de practicar taekwondo más que cuando me alivié y los primeros meses de mi bebé, pero siempre el inocente andaba conmigo para todos lados: que a todos los torneos, a veces a los viajes, de chiquito pues también andaba con nosotros”, comparte Imelda en entrevista acompañada de su hijo Rodolfo, de 22 años, y estudiante del décimo semestre de Medicina en la Universidad de Durango campus Juárez.

Imelda llegó a ser entrenadora de su hijo, pero confiesa que para ella no fue fácil hacerlo porque le ganaba más el lado de mamá, tanto en las prácticas como en los torneos.

“Esa es una relación muy complicada que yo veo ahora con mis compañeros padres de familia que tienen a sus hijos dando taekwondo. Las veces que a mí me tocó ser su coach en algún evento, en algún torneo, ¡ay no, es algo muy diferente!, luego luego me ponía demasiado nerviosa, aun sabiendo que tenía toda la experiencia del mundo tanto yo como entrenadora, como él como atleta. Definitivamente siempre el lado de mamá me ganó mucho más”.

–Para usted, ¿qué es ser mamá?

“Lo máximo, una vida realizada… lo máximo, o sea, amo a mi hijo, amo a mi familia, mi vida, todo lo que hago es para él y gracias a él, motivada siempre por él”, responde Imelda, quien también es licenciada en Criminología.

Rodolfo recuerda que para él ir al taekwondo era como ir a la escuela, era parte de su vida y llegó a graduarse como cinta negra, pero al mismo tiempo reconoce que difícilmente iba a alcanzar el nivel de pasión que su mamá tiene por esta disciplina.

–Para ti, ¿qué es tu mamá?

“Mi mamá es mi grande motivación, es mi orgullo, es mi apoyo, mi lugar dónde recargarme, dónde sostenerme para seguir adelante”.

–¿Cuál es tu mensaje para ella en este Día de las Madres?

“Que la amo y yo con tal de verla feliz en esto que hace es lo que más quiero. Me da mucha paz y tranquilidad saber que está haciendo lo que más le gusta y creo que nosotros es lo mínimo que podemos hacer, apoyar a nuestras mamás como ellas lo han hecho a lo largo de toda nuestra vida”.

Conózcalos

Nombre: Imelda Vargas

Fecha de nac.: 12 de agosto de 1977

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 45 años

Estatura: 1.56 m

Peso: 52 kg

Nombre: Rodolfo Félix Vargas

Fecha de nac.: 17 de mayo de 2000

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 22 años

Estatura: 1.64

Peso: 55 kg

Así lo dijo…

