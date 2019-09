Malaria prolongada

Los Indios de Ciudad Juárez parecían tenerlo todo. Estuvieron a sólo una victoria de coronarse y dejar atrás una sequía de casi dos décadas, pero, una vez más, se quedaron en la orilla.

Pocos equipos han tenido tanta regularidad este década como Juárez. Seis finales en los últimos 11 años, pero en ninguna han podido alcanzar el objetivo: el título.

A pesar de que Delicias llegó como líder de la ronda regular, los Indios parecían mejor posicionados. Habían despachado a sus rivales en playoffs casi sin despeinarse, en cinco juegos tanto a Chihuahua como a Camargo.

Su bateo se veía muy completo, una combinación de poder, contacto, velocidad, y su pitcheo parecía capaz de apagar a cualquier ofensiva.

Delicias, por su parte, tuvo que recurrir a siete juegos para imponerse a Jiménez –aunque los Rojos no se presentaron al séptimo en protesta–. No parecían ese conjunto dominante de la ronda regular.

Aunque los Indios tomaron ventaja de 3-1 en la serie, el primer juego resultó clave. La Tribu llegó a tener una ventaja de siete carreras y parecía enfilarse a una cómoda victoria.

La historia ya es conocida: los Algodoneros remontaron de forma increíble y tomaron ventaja de 1-0 en la serie; Juárez luego ganó los siguientes tres duelos con relativa comodidad. Bien pudieron haber conseguido la barrida si su bullpen hubiera preservado el marcador en ese juego 1.

Pero, ¿qué falló esta vez?

Los anteriores equipos juarenses que cayeron en finales parecían tener un defecto identificable. Algunos tenían gran poder al bate, pero una mala defensa y un corrido de bases lento y deficiente.

Otros llegaron con una ofensiva sólida y abridores confiables, pero un relevo demasiado endeble; pero en esta final, simplemente jugaron abajo de su capacidad en el momento más apremiante.

El crédito debe ir también para los Algodoneros y su cuerpo técnico, quienes estudiaron con atención al equipo contrario y les superaron por completo en los juegos 6 y 7, especialmente con turnos de mucha calidad.

A pesar de todo ésta no es la sequía de títulos más prolongada en la historia de los Indios. Ciudad Juárez pasó 22 años sin ganar un campeonato, de 1974 a 1996, aunque en todos esos años solamente perdieron una final (en 1989, ante Chihuahua) y además el gallardete conseguido por el equipo de Liga Mexicana de Beisbol, en 1982, ilumina un poco esa oscura época.

De tal manera los Indios, que ganaron siete títulos de 1958 a 1974, ahora han conseguido solamente dos en los últimos 45 años.