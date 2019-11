Mahomes, titular ante Titanes

Kansas City, Missouri.- Patrick Mahomes será titular con los Jefes de Kansas City para el partido de mañana contra los Titanes de Tennessee, apenas dos semanas después de que el mariscal viera en peligro su temporada por un dislocamiento de rótula.

Mahomes continuó entrenando después de lesionarse la rodilla en el partido contra Denver, el jueves 17 de octubre, aun cuando más de uno pensó que el Jugador Más Valioso de la Liga quedaría inactivo durante meses debido a la gravedad de la lesión.

Sin embargo, el mariscal de campo no sufrió daño estructural en la rodilla y los Jefes tuvieron paciencia para ver si podría regresar pronto a la acción. El mariscal tuvo una práctica restringida la primera semana y lo descartaron para el partido contra Green Bay. Volvió a entrenar en forma limitada la semana pasada pero no jugó contra Minnesota.

“Hemos sabido cómo vamos con todo el proceso de la lesión”, declaró Mahomes al término de la práctica de ayer. “Supe que tenía una oportunidad cuando converse con todos los médicos; dijeron que mientras yo funcione bien, me mueva bien, podría jugar esta semana”.