Mahomes continúa su evolución

Kansas City, Missouri.- Los Jefes de Kansas City enfrentaban una situación crucial, en tercera y largo con menos de dos minutos por jugar. Se aferraban a una ventaja de 33-28 sobre los Cuervos de Baltimore y buscaban resolver el duelo.

Patrick Mahomes dio algunos pasos atrás para lanzar un pase, miró a la izquierda y atrajo a toda la defensiva en esa dirección, luego hizo una finta con el balón hacia el costado contrario. El corredor suplente Darrel Williams había salido por la parte de atrás y estaba abierto, por lo que recibió el pase pantalla para un primero y diez que aseguró un arranque de 3-0 para los Jefes.

No fue una jugada que haya dispuesto el entrenador en jefe Andy Reid. Ni una medida brillante del coordinador ofensivo Eric Bieniemy.

“Esa fue una jugada de Pat”, reconoció Reid. “Tenía todo el plan de juego y el sábado por la noche lo repasamos y vimos ese tipo de situaciones –¿Qué te gustaría?– y le preguntamos a cada mariscal qué le gustaría si fuera esta situación. Así que es una situación de cuatro minutos, tercera y 10, y esa fue su jugada para esa situación, pero eso ya estaba en el plan de juego”.

La capacidad de Mahomes para reconocer lo que estaban haciendo los Cuervos a la defensiva, comprender la magnitud de la situación y elegir la jugada correcta representa otro paso en su crecimiento.

Simplemente ya no espera más a que le dicten la jugada desde la banca. Entiende por qué las jugadas están hechas así, por qué están diseñadas de la manera en que lo están, y qué situación es la mejor para utilizarlas.

“De hecho es una historia bastante buena”, dijo Mahomes, el vigente Jugador Más Valioso, quien pasó para 374 yardas y tres touchdowns contra los Cuervos. “Simplemente demuestra que cada detalle importa. Hablamos respecto a la jugada la noche anterior y piensas que la gente la olvidaría luego de no utilizarla por un par de años, pero la teníamos preparada, la enviamos y tuvimos éxito”.

Eso no fue todo lo que intervino en una jugada aparentemente simple.

“La preparamos la semana pasada (contra Oakland) al enviar el pequeño pase bombeado y así sabíamos, especialmente con los Ravens y con su buen grupo de veteranos, que vieron la formación y pensaron que íbamos a ir de esa manera”, explicó Mahomes. “Y pudimos deslizarnos hacia atrás”.



QUÉ FUNCIONA

La ofensiva por pase. La ofensiva por carrera. Los equipos especiales. Vaya, incluso la defensa está jugando muy bien, al mantener bajo control a Lamar Jackson, mariscal de los Cuervos, la mayor parte del domingo.

Una buena parte de los números de Jackson llegó en el último cuarto, cuando estaba buscando la reacción de Baltimore, que caía por 30-13.



QUÉ FALTA

A la dudosa secundaria de los Jefes le fue bien con los Cuervos, lo cual deja a la línea defensiva como el único grupo que no entusiasmó. Mark Ingram superó las 100 yardas por carrera y anotó tres touchdowns, y más de una vez los defensive ends de Kansas City perdieron la contención y Jackson pudo soltarse.