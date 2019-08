Madruga Federer y arrasa en el US Open

Nueva York.- Poco o nada debió cambiar Roger Federer en su tercer partido del Abierto de Estados Unidos.

El astro suizo se limitó a simplificar la ejecución de golpes. Con tanto rodaje en el circuito, Federer no es un hombre que cae presa del pánico y menos por un par de duelos consecutivos en los que cedió el primer set.

Asemejándose más al jugador que se ha coronado campeón de 20 torneos de Grand Slam, Federer esculpió su primera victoria de sets corridos en este US Open, dando una exhibición de dominio con el saque, al despachar ayer 6-2, 6-2, 6-1 a Daniel Evans.

“Lo que realmente me importa es que estaba en una tercera ronda, después de todos, tras dos malos inicios”, dijo Federer. “Me di otra oportunidad de mejorar y lo logré”.

Tácticamente, Federer señaló que consultó con su equipo y determinaron que “no había que exagerar al comienzo y cuidar mejor los saques”.

Apenas 80 minutos necesitó Federer para sellar su pase a los octavos de final. Pero ayer ni se despeinó ante Evans, el número 58 del mundo, en un partido en que llegó a ganar 21 games seguidos con el servicio. Totalizó 48 golpes ganadores, incluyendo 10 aces.

El partido comenzó al mediodía, jugándose bajo el sol en el Estadio Arthur Ashe, y el pentacampeón del US Open llegó más descansado que su rival.

Acto seguido en la pista principal, Serena Williams, quien también cedió el primer set en su partido previo, se instaló en los octavos de final con una victoria 6-3, 6-2 sobre la checa Karolina Muchova.

Mientras Federer pudo jugar el miércoles bajo techo en un día lluvioso, Evans debió esperar hasta el jueves para sorprender al 25to preclasificado Lucas Pouille –trámite que culminó al atardecer.

Federer se irritó cuando se le preguntó sobre la programación y si él influye en las decisiones que toman los organizadores.

“No recuerdo haber solicitado algo”, dijo Federer antes de proferir una obscenidad. “No es una cuestión tipo, ‘Roger pide y Roger recibe’. Fíjense bien en eso, porque he escuchado esta m... con mucha frecuencia. Estoy harto de que se diga que yo mando. El torneo y las televisiones deciden. Nosotros podemos dar nuestra opinión. Es lo que hacemos. Pero de igual forma saldré a jugar si me ponen a las 4:00 de la madrugada”.

Evans manifestó su pesar por la programación, aunque elogió el desempeño de Federer.

“Tenía idea de que me tocaría temprano por jugar dobles. Se lo pedí al encargado de la ATP y no se pudo”, lamentó Evans. “Hubiera sido mejor ser el segundo o jugar por noche... alguien iba a acabar afectado y ese fui yo”.

Federer debió remontar tras perder el set inicial de sus primeros dos partidos, ante Sumit Nagal y Damir Dzumhur, algo inédito en 19 presentaciones en Nueva York.