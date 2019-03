Machado quiere a Tatis Jr. en los Padres de San Diego

Arizona—Manny Machado hizo su debut con los Padres de San Diego el sábado, tomando la posición de tercera base al lado del altamente considerado prospecto Fernando Tatis Jr. en la posición de shortstop.

Después del partido Machado públicamente abogó por el principal prospecto para que quedara en el equipo una vez terminado el entrenamiento de primavera —algo que no es necesariamente una garantía debido a la continua controversia que aún se vive en el béisbol en torno a la manipulación del tiempo de servicio—.

“Esperamos que Tatis se quede en el equipo y se convierta en nuestro shortstop”, según dijo Machado a Dennis Lin de The Athletic. “Sería una poderosa mancuerna de jugadores dentro del diamante”.

“Creo que seremos un equipo muy distinto si él se queda a formar parte del cuadro de jugadores dentro del diamante y si se suma a esa alineación. Si él se queda vamos a ser un equipo muy peligroso, y creo que todos le estamos echando porras para que se quede con nosotros.

“Es un gran pelotero”, agregó Machado.

Tatis Jr. fue catalogado como el prospecto número dos en el beisbol por MLB Pipeline, bateando con promedios de .286/.355/.507 en la Doble A en su temporada a los 19 años, antes de imponer una marca de .866 en OPS. Gracias a su hit el sábado, ahora está bateando con un promedio de .357 (5 de 14) con dos jonrones y cinco carreras anotadas en seis competencias de la Liga del Cactus.

Pero una candente primavera no le garantiza nada, ya que se cree que los Padres contarán con él para abrir la temporada en las Ligas Menores.

Tatis Jr. no es el único prospecto principal al que su tiempo de servicio le sería manipulado en esta primavera.