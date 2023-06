Luz verde al Belmont

Se supone que este año iba a ser el año en que las carreras de caballos pura sangre celebraría el aniversario 50 del magnificente triunfo de Secretariat en la Triple Corona, cuando los actuales tresañeros concluyeran su carrera en la pista central.

De cara al Belmont Stakes de este sábado que ofrecerá una bolsa de 1.5 millones de dólares, las carreras se han convertido en una segunda opción debido a que el público está enfocado en un reciente aumento de muertes de caballos en las pistas y en los problemas de la calidad del aire en el noreste provocados por los incendios forestales en Canadá.

Y no estará Secretariat en la escena para hacer que todos olviden esos problemas.

Una pista altamente competida de nueve caballos encabezados por Forte, el campeón dosañero, y National Treasure, ganador del Preakness, se van a enfrentar en una carrera de 1 ½ millas que pondrá a prueba a los campeones en una cartelera que abarcará casi todas las carreras.

Por lo menos un problema desapareció este viernes, ya que las carreras en vivo se reanudaron en Belmont Park gracias a una importante mejoría de la calidad del aire.

El denso humo forzó al hipódromo a cancelar las carreras del jueves y provocó que la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul advirtiera que la carrera de este sábado podría resultar afectada si las condiciones no mejoran.

Bryan Ramsey, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología de Long Island, comentó que la calidad del aire mejoró considerablemente este viernes, debido a los vientos del oeste que fluyen de 5 a 10 millas por hora.

“Los incendios canadienses siguen generando humo pero no vendrá a nuestra área”, comentó Ramsey en una entrevista telefónica con The Associated Press.

La seguridad de los caballos es una importante preocupación.Churchill Downs suspendió las carreras recientemente y movió la competencia a Ellis Park después de la muerte de 12 caballos el mes pasado en el Derby de Kentucky.

Aunque el entrenador y miembro del Salón de la Fama Bob Baffert ganó el Preakness con National Treasure, su caballo Havnameltdown tuvo que ser sacrificado después de caer en la sexta carrera. Un caballo de seis años murió en Belmont la semana pasada después de haberse lesionado en una carrera.

La industria de caballos pura sangre insiste en que está haciendo todo lo posible para mantener a salvo a los animales. Los líderes de esa industria aseguran que este deporte nunca había sido más seguro, ya que las fatalidades de caballos se redujeron en un 37.5 por ciento desde que empezaron a ser registradas en el 2009.

La Autoridad Federal de Seguridad e Integridad en las Carreras de Caballos, HISA por sus siglas en inglés, intervino el año pasado y su programa de medicamentos y antidopaje entró en vigor el mes pasado.

Aunque eso no es suficiente para algunos.

Keith Dane, director de alto rango de protección equina para la Sociedad Humanística de Estados Unidos, dijo ayer en un comunicado que las carreras podrían estar en sus últimos días sin un compromiso genuino para reformarlas que ponga la seguridad y bienestar de los caballos en el centro de este deporte.

“Estuvimos reflexionando sobre una serie de muertes de caballos y escándalos de dopaje que inundaron este circuito de carreras”, escribió. “El aumento de muertes nos recuerda una sombría realidad: los caballos no siempre sobreviven a las carreras en las que participan. Las prácticas y condiciones no priorizan la seguridad de los caballos y el negligente uso de medicamentos han generado un ambiente mortal para las carreras de caballos y potencialmente están en toda la industria de las carreras”.

Se trata de una advertencia directa de cara al Belmont, que parece ser la más competida de las carreras de la Triple Corona de este año, en la que Mage, el ganador del Derby y tercer lugar en el Preakness, no va a participar.

El jockey John Velázquez, quien montó National Treasure y logró su victoria en el Preakness, dijo que no le importa que haya un lapso en las carreras de la Triple Corona, que abarcan un período de seis semanas.

Eso les da a los caballos más tiempo de recuperarse. También habló acerca de realizar más revisiones para detectar más pronto las lesiones.

“Me agrada la idea de que cambien las cosas”, dijo. “Cada deporte ha cambiado para mejorar. Creo que estamos un poco estancados en la tradición y todo lo demás. Si esto es para mejorar el deporte, estoy a favor de ello. Obviamente, por el bien de los caballos, de los fanáticos y de todos”.

Forte, el campeón dosañero, probará suerte en su primera carrera de la Triple Corona después de no haber participado en el Derby de Kentucky y Preakness debido a una lesión en una pata que fue detectada la mañana del Derby.

Baffert, quien no participó en el Derby debido a una suspensión relacionada con Medina Spirit, ganador del Derby del 2021 que no pasó una prueba de dopaje, ahora lo intentará en dos carreras seguidas con National Treasure, mientras que la participación de Brad Cox está encabezada por Tapit Trice y Angel of Empire, que corrieron bien en Kentucky.

También se espera que Jena Antonucci se convierta en la onceava entrenadora en competir con un caballo en el Belmont, si Arcangelo, el ganador de Peter Pan Stakes, participa.

Y eso nos lleva 50 años atrás, cuando Secretariat y el jockey Ron Turcotte arrasaron la pista en el Belmont con una victoria por 31 cuerpos en un tiempo récord para asegurar la Triple Corona.

“Fue el tipo de caballo que uno nunca verá otra vez”, dijo Turcotte este miércoles, a casi 50 años del día en que montó a Secretariat en el Belmont. “Él hizo algo que nunca se había visto antes y probablemente no se verá nuevamente”.

En esta ocasión, la carrera del Belmont empezará poco después de la 5 p.m.