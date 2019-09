Luz verde a Stanton

Nueva York.- Los Yanquis planean activar a Giancarlo Stanton hoy o mañana en un intento por tener listo para los playoffs al jardinero, propenso a lesiones.

Stanton se ha visto limitado a nueve juegos esta temporada. Cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas, el jardinero ha sufrido tirones en el bíceps izquierdo el 31 de marzo, durante su tercer encuentro, así como en el hombro y la pantorrilla durante su rehabilitación. Regresó el 18 de junio.

En su sexto juego desde el retorno, sufrió otro tirón, en el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha durante una extraña barrida con la cabeza por delante para llegar a la tercera base contra Toronto el 25 de junio.

Stanton batea para .290 con un jonrón y siete producidas. El jugador de 29 años está en su segunda temporada con los Yanquis.

El manager Aaron Boone dijo que Stanton se dirigía a Nueva York el martes desde el complejo de ligas menores del equipo en Tampa, Florida.



Debuta Severino

El dominicano Luis Severino lanzó cuatro innings dominantes y alcanzó las 98.8 mph durante su postergado debut en la temporada para los Yanquis de Nueva York, que arrollaron ayer 8-0 a los Angelinos de Los Angeles.

Nueva York se colocó al borde de asegurar su 21ra aparición en postemporada en 25 años.

Dos veces elegido al Juego de Estrellas y as de la rotación de los Yanquis, Severino se lesionó el 5 de marzo en el calentamiento previo a su primera aparición en la pretemporada.

Comenzó con tiento en el juego número 152. Abrió con una base por bolas en 12 lanzamientos a Brian Goodwin, pero se repuso y sólo permitió un par de sencillos.

Severino dio dos pasaportes y ponchó a cuatro, al lanzar 47 strikes en 67 pitcheos y recibió una ovación de los aficionados que seguían su conteo de lanzamientos.

El venezolano Gleyber Torres bateó su 38vo jonrón, uno de tres carreras que coronó un cuarto episodio de seis carreras contra el venezolano José Suárez. Un lanzamiento antes, Didi Gregorius pegó un doblete productor de dos anotaciones.

Nueva York tomó ventaja de 2-0 en la segunda entrada ante Noé Ramirez (5-4) con un sencillo productor del colombiano Gio Urshela y un doblete impulsor de Cameron Maybin.

El nicaragüense Jonathan Loaisiga (2-1) siguió el paso a Severino con dos capítulos en blanco como parte de un esfuerzo de seis hits de los lanzadores neoyorquinos contra los Angelinos, que ya habían asegurado terminar con registro perdedor al estar 68-83.

Por los Angelinos, el dominicano Albert Pujols de 4-0. El venezolano Luis Rengifo de 2-0.

Por los Yanquis, el venezolano Torres de 4-2 con dos anotadas y tres remolcadas. El colombiano Gio Urshela de 3-2 con una anotada y una producida.



Marineros blanquean a Piratas

Pittsburgh.- Marco Gonzales toleró seis hits en siete entradas y los Marineros de Seattle doblegaron 6-0 a los Piratas de Pittsburgh, que horas antes perdieron al cerrador venezolano Felipe Vázquez, arrestado por acusaciones de delitos sexuales graves.

Austin Nola y el venezolano Omar Narváez batearon jonrones seguidos para apoyar la causa de los Marineros.

Gonzales (16-11) repartió cuatro ponches, no dio boletos, conectó un doble y anotó en el quinto episodio. El zurdo ha establecido las mejores cifras de su carrera en triunfos, aperturas (32) e innings lanzados (189).

El perdedor fue el novato Mitch Keller (1-5), quien aceptó dos carreras en cinco innings.

Por los Marineros, el venezolano Narváez de 4-3 con dos anotadas y dos impulsadas. El dominicano Domingo Santana de 1-0.

Por los Piratas, los dominicanos Melky Cabrera de 4-1, Erik González de 4-2. Los venezolanos José Osuna de 4-2, Elías Díaz de 4-0.



Indios pierden a Kipnis por fractura en mano

Cleveland.- Las aspiraciones de los Indios por alcanzar la postemporada se llevaron un nuevo golpe después de que el segunda base Jason Kipnis se fracturó la mano derecha.

Kipnis requerirá cirugía en el hueso ganchoso, la misma lesión que marginó al tercera base dominicano José Ramírez de la alineación de Cleveland durante varias semanas. El equipo indicó que Kipnis requerirá una recuperación de cuatro a seis semanas, lo que significa que no reaparecería sino hasta mediados de octubre. Para entonces, los Indios podrían ya estar eliminados.

Continúan a la caza de Minnesota, líder de la División Central de la Liga Americana, y están detrás de Tampa Bay y Oakland en la disputa por los comodines. La ausencia de Kipnis dificultará aún más recuperar terreno en los standings.

“Siempre creo que nos las arreglaremos”, dijo el manager Terry Francona. “A veces se pierde cierto margen de error. A veces se vuelve más difícil. Pero es parte del juego”.

Los Indios han estado asediados por las lesiones toda la campaña. Las más significativas han sido las de Ramírez, el jardinero Tyler Naquin y el dos veces ganador del Cy Young Corey Kluber, quien no ha lanzado en Grandes Ligas desde que se fracturó el brazo el 1 de mayo.

Naquin se sometió recientemente a una cirugía en la rodilla que le impedirá jugar todo el año después de estrellarse contra la barda de jardín izquierdo en Tampa.

Kipnis, de 32 años y quien gozaba de una sólida campaña, ha presentado molestias en la muñeca durante varias semanas. El dos veces miembro del Juego de Estrellas presentó dolor después de un turno al bate el domingo ante Minnesota y salió del encuentro tras conectar un doblete.

Una resonancia magnética realizada el lunes reveló la fractura, y el equipo se coordina con el especialista Thomas Graham, quien le realizó la misma operación a Ramírez el mes pasado.