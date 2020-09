Luz verde a regreso de aficionados a estadios

En manos del Gobierno estatal de Chihuahua está la decisión final de que regresen o no los aficionados al estadio Olímpico Benito Juárez. Así lo aseguró la secretaria de salud de Gobierno federal, que por su parte ya dio luz verde para la vuelta del público a los inmuebles.

Pasan los días y la posibilidad del regreso de la afición a los juegos de la Liga MX de forma presencial sigue latente, pero todavía hay varias aristas por definir. Así lo dijo el director general de promoción de la salud del Gobierno Federal, Ricardo Cortés, en exclusiva para ESPN.

“Vamos a poner un ejemplo, si el estado de Chihuahua en general está en amarillo pero Ciudad Juárez tiene un incremento en la actividad y el gobernador estima que en Ciudad Juárez el nivel de contagio está más alto de lo anunciado, en ese momento el gobernador puede tomar la decisión de decir no hay futbol y no habrá aficionados en el estadio de Ciudad Juárez, lo mismo puede ser en Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y todos los estados donde hay futbol, así que será decisión de cada Gobierno local (estatal)”, señaló Cortés.

El director aseguró que ellos no tienen inconveniente con que el público esté de regreso en los inmuebles, sin embargo, será el Gobierno estatal de las plazas de Primera División quien decida si esta situación es posible y cuándo podría llevarse a cabo.

“Si los clubes están preparados se puede hacer a principios de octubre o finales o mediados de octubre, pero todo depende de dos cosas, la primera es el nivel de riesgo epidémico que se estimó por parte de la Federación y también el que evalúen las autoridades sanitarias de cada estado. Nosotros como Federación podemos estimar un riesgo amarillo, pero si la autoridad local, que es la que mejor conoce el terreno y que sabe cuál es la distribución de casos y la velocidad local de contagio, decide que a nivel local esta ciudad que tiene un estadio de futbol no está en condiciones de regreso a los estadios, entonces la situación no se va a dar”, explicó.

Cortés también declaró que en caso de que gobiernos y clubes decidan regresar al público, cada inmueble de la Liga MX deberá presentar un protocolo propio independiente del protocolo general que tiene la liga en este momento.

El doctor explicó que cuando se reabran las puertas de los estadios será fundamental que haya un buen comportamiento del público para que el proceso sea exitoso.

“No es sólo decir el estadio me va a cuidar, el estadio me va a decir por dónde entrar y por donde salir, es decir, yo respeto entradas y salidas, no me regreso por donde la gente entra porque tengo que completar el circuito de salida para no incrementar el riesgo, entender que no te puedes quitar el cubrebocas en ningún momento, tener claro que el festejo de gol emite más gotas de saliva que al hablar normal y por supuesto que todos queremos gritar los goles de nuestros equipos pero si es que lo hacemos que sea con nuestro cubrebocas y a una suficiente distancia de los demás, con ese tipo de situaciones el riesgo se minimiza, entonces es muy importante que los protocolos estén bien diseñados, ahora los equipos deberán decidir si abren las puertas paulatinamente o todos juntos cuando haya las condiciones”, finalizó Ricardo Cortés para ESPN.