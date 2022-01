Luis Romo quiere emular al 'Cabrito' Arellano

Monterrey— Las metas de Luis Romo, oficialmente ya jugador de Rayados, es ganar todo en lo que se compita con el Monterrey y de paso convertirse en una figura emblemática como la de Jesús Arellano, su ídolo de niño.

"Yo jugaba esa posición de niño (medio derecho) y tenia el pelo largo, y era al que imitaba, era como me gustaba jugar y así me dicen, en mi barrio me dicen 'Cabrito' todavía, es el apodo que tengo de barrio", dijo Romo en entrevista difundida por Rayados en el anuncio oficial de su fichaje.

"Y la verdad es algo bueno llegar acá a un equipo en donde una de las personas que más me gustó ver jugar de niño fue ídolo y entonces espero convertirme en ídolo igual y ganarme el cariño de toda la afición y llevar este club a lo más alto".

Romo, quien dio positivo por Covid-19 el miércoles, llega al club procedente del Cruz Azul a cambio de Carlos Rodríguez y 2.5 millones de dólares.

Su contrato con el Monterrey es por cuatro años, informó una fuente del club.

Es un volante que puede jugar como contención, interior por ambos costados y defensa central por ambos perfiles.

Se define a sí mismo como un hombre hogareño, pero en la cancha combativo y hambriento siempre de ganar, por eso decidió venir al Monterrey, en donde considera la exigencia es alta.

"Es un club (Rayados) que ya tiene tiempo haciendo las cosas muy bien y armando una infraestructura muy buena, la verdad no tenía el placer de conocer las instalaciones y son de otro nivel, te das cuenta que es un lugar de mucha exigencia y eso me gusta", explicó el jugador de 26 años de edad.

"Me gusta la exigencia, que aspiren a lo grande y este club lo hace, aspira a lo grande y ves el estadio, ves todo lo que envuelve el club y está apuntando a lo más alto, entonces creo que siempre para dejar huella o hacer algo diferente tienes que aspirar a lo más grande y poner este equipo en lo más alto que creo que puede ser un gran paso en mi carrera".

Romo destacó la calidad individual del plantel del que ahora forma parte y dijo que Héctor Moreno, también sinaloense, le habló maravillas del equipo y de lo que se viene en el 2022 tanto en el club como con Selección Nacional.

Agregó que la afición y su manera de apoyar es algo extra que lo motivó a venir, además de que sueña con hacer historia en el Mundial de Clubes 2021 a jugarse en febrero en el Emiratos Árabes Unidos.

"Siempre hay que mejorar lo que se hizo y ahora llegar lo más lejos posible y no sólo competir", añadió.

"Tenemos que pensar siempre en ganar y hay que hacer historia para dejar tu nombre en la huella de un club, de un país hay que hacer historia y yo creo que a eso es lo que se va, a lo que se aspira y espero poder lograrlo".