Lucirá figura en Colombia

“Vamos por el carnet profesional” fueron las palabras de la fitness bikini chihuahuense Daniela Arce Siqueiros que éste sábado competirá en el Olympia Amateur Sudamérica, en Medellín, Colombia.

A un día de emprender su viaje, la escultural atleta de 32 años, indicó estar lista y que finalizó su intensa preparación de tres meses para esta competencia, la más importante para ella en su exitosa carrera de dos años por el mundo del fisicoconstructivismo.

“La verdad, sí, estoy un poco cansada por el solo hecho que en los últimos días he aumentado cardio y carbohidratos y es que la energía a estas alturas se va agotando para presentar tu cuerpo al límite en tan sólo unos minutos en el escenario tras una preparación muy larga”, indicó ‘Dany’.

Asimismo aseguró estar muy feliz y motivada ya que además de su entrenador Óscar Alejandro Domínguez la acompañará por primera vez a Colombia su hija mayor.

“Mi experiencia en está disciplina se remonta al 2016 donde he logrado compaginar mi vida de casada con mi esposo y mis dos hijas Luciana de 11 años y María Andrea de 5 añitos, en un trabajo y entrenamiento de sacrificio pero que me apasiona y me gusta muchísimo y dedicó gran parte del día en el Women Gym”.

La única chihuahuense en está categoría agregó: “buscaré a como dé lugar en este evento internacional mi pase directo (carnet profesional), sé que es complicado pero no imposible y donde me toparé con un nivel muy elevado con las mejores exponentes de Canadá, Estados Unidos, México y del resto del continente”