Luchador incansable

Con la mirada fija en sus objetivos, el artemarcialista juarense Jairo Carreón tuvo su debut en el Campeonato Mundial de Artes Marciales Mixtas 2019 en Bahréin, una experiencia que sin duda contribuirá en sus aspiraciones de convertirse en un peleador profesional.

El deportista fronterizo fue eliminado en la primera ronda de la justa mundialista en peso Welter (-77 kilogramos), pero Carreón González ha demostrado ser persistente y ahora iniciará un nuevo proceso para regresar al Mundial dentro de dos años.

Jairo Joann platicó con El Diario a detalle de su vida deportiva, además de algunas confesiones personales y los objetivos que tiene en mente para forjar su futuro dentro del octágono.

1. ¿Por qué practicas artes marciales mixtas?

“Buscaba un deporte que me llenara. Jugaba futbol, pero era muy rutinario, luego me topé con las artes marciales mixtas y fue algo que me agradó mucho, siempre tienes que estar aprendiendo”.



2. ¿Qué otro deporte te gustaría practicar?

“Me llamaba mucho la atención la gimnasia, pero como que aquí en Juárez no se ve mucho eso, yo creo por eso no lo practiqué. Me gustaba ver las competencias en los Juegos Olímpicos”.



3. ¿Quién es tu ídolo deportivo?

“En las artes marciales mixtas es Caín Velázquez, fue a uno de los primeros peleadores que vi y así fue como me enamoré un poco del deporte, ver los tamaños de los cuerpos de él y Brock Lesnar”.



4. ¿Qué opinas del peleador chihuahuense Yahir ‘Pantera’ Rodríguez?

“Tiene el estilo de todo mexicano, pelea con el corazón. Creo que a muchos no les agrada su forma de pelear, pero a nivel México es uno de los que nos ha abierto las puertas para que se fijen en nosotros en la UFC”.



5. ¿Cómo fueron tus primeras experiencias en este deporte?

“Complicado porque los demás ya saben algo y tú llegaste en cero. Llegaba a la casa todo “moretoneado” porque no sabía defenderme, pero es constancia y más que nada, disciplina”.



6. ¿Tu primer combate?

“Fue una victoria, eso fue algo bueno para nosotros, nos dio confianza, fue contra un peleador de aquí, se llamaba Elio Guevara y fue en el deportivo D’Martlub, a tres rounds de tres minutos y nos la llevamos por decisión”.



7. ¿Qué sientes cuando estás dentro del octágono en una lucha?

“Se siente mucha emoción, estar ahí y saber que eres capaz de practicar un deporte así. Nunca es una pelea contra tu contrincante, es una pelea contra ti, para saber de lo que eres capaz”.



8. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

“Ver series, películas, eso es lo que hago. Mi serie preferida es la de Juego de Tronos, me gusta mucho la trama que tiene y de películas me gusta mucho la de Cuatro Hermanos”.



9. ¿Tu comida preferida?

“Yo amo la comida mexicana, enchiladas, mole, lo que sea. Hay otras cosas que están ricas, como la pizza, hamburguesas, pero la comida mexicana tiene un sabor único”.



10. ¿Estudias?

“Sí, estoy en séptimo semestre en la Ingeniería de Sistemas Automotrices en Ciudad Universitaria de la UACJ. Voy un poco aburrido a las clases, pero siempre termino el día entrenando y eso es lo que lo alegra”.



11. ¿Tienes algún trabajo?

“Trabajo medio turno en Carls Jr., se han portado excelente conmigo, saben lo que hago, hay veces que no puedo asistir y me dan esa flexibilidad de seguir compitiendo. Tengo ahí cuatro años, ellos me entienden, saben que es un sueño que tengo y que soy disciplinado”.



12. ¿Qué te comenta tu familia sobre el deporte que practicas?

“Al principio era difícil, llegas todo moretoneado, adolorido, te ven fregado. A la familia le cuesta trabajo ver así a alguien de los suyos, pero van entendiendo que uno es aferrado y que esto es lo que nos gusta y apasiona, y te apoyan”.



13. ¿En realidad, es un deporte salvaje?

“Cada quien tiene su opinión. Las personas que dicen que es un deporte violento yo los invito a que vengan a practicarlo, si vienes y dices que quieres practicar como hobby te van a apoyar y no a presionar tanto, no es tan agresivo como parece. Yo me lastimaba más en el futbol que aquí”.



14. ¿Tu lugar preferido de Ciudad Juárez?

“El Parque Central. Es un lugar en el que puedes estar tranquilo, puedes despejarte, pensar cosas, pasártela bien y es para toda la familia”.



15. ¿Qué tipo de música escuchas?

“Escucho de todo, es dependiendo, a veces me levanto y escucho pura banda, otro día puro hip-hop, no tengo un estilo de música definido. No tengo canción favorita, pero sí cantante, me gusta mucho Calle 13, que ahora se llama Residente”.



16. ¿Cómo te recuperas de los golpes luego de un combate?

“Para eso no hay cómo recuperarte. No siempre se gana, pero la satisfacción de ganar y dar siempre lo máximo en una pelea te mantiene contento, más allá de los golpes”.



17. ¿Cuál es tu mejor virtud?

“Soy un chico muy tranquilo. Creo que ésa es mi mejor virtud, no soy tan expresivo, nada más dentro de la jaula”.



18. ¿Tu peor defecto?

“Confío muy rápido en las personas, de volada les tomo aprecio y a veces tienden a fallar”.

19. ¿Qué es lo que te motiva para competir?

“Me motiva el sueño de ser peleador profesional y el sueño de llegar a la UFC, eso es lo que nos tiene entrenando todos los días, aunque tengamos flojera, pero siempre estamos aquí al pie del cañón”.



20. ¿Qué es lo más difícil de ser un atleta?

“Ahorita es estudiar y entrenar. A veces llegas agotado de la escuela, pero pues se llama disciplina, tienes que estar aquí todos los días entrenando y cuando ves los resultados ahí dices que todo valió la pena”.



21. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser un deportista?

“Disfruto la compañía de mis coequiperos, yo no los tomo como compañeros, sino como mi familia, sin ellos no podría hacer nada porque necesitas de un equipo para poder entrenar”.



22. ¿Quién es tu entrenador?

“Se llama Héctor ‘El Lobo’ García, expeleador de box profesional y de artes marciales mixtas. La verdad es que, y me atrevo a decirlo, sin él no sería nada, él me ha inculcado valores, siempre está para mí, cualquier consejo y no solamente deportivo, para cualquier problema”.



23. ¿Tu mejor momento deportivo?

“Creo que es el Campeonato Nacional que gané (2019), era el tercero al que iba y los dos pasados me había quedado corto. Sentí esa frustración de ir a dos nacionales y no conseguir nada y de repente ganarlo fue algo muy bueno”



24. ¿Qué significa representar a México en un Mundial?

“Es un orgullo inmenso porque hay muchas escuelas de artes marciales mixtas, muchos peleadores en México y ser uno de los afortunados de poder ir a Bahréin es un orgullo máximo”.



25. ¿Cuál es tu mayor sueño?

“Ser campeón de la UFC, pero antes que nada queremos ser profesionales, creo que vamos por buen camino, sé que es un proceso, un año, dos años o más, pero estoy dispuesto a seguir trabajando en ello. Como persona también quiero un título, las artes marciales me apasionan, pero eso no dura toda la vida y quiero tener un ‘plan B’”.