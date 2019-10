Lucha por el Este

Los Vaqueros no se andan con medias tintas en esta temporada. Comenzaron con tres victorias consecutivas que alimentaron la ilusión de sus seguidores. Luego, sufrieron tres derrotas que desataron el catastrofismo.

En medio de esta bipolaridad, Dallas persigue hoy en casa ante las Águilas la consistencia que le permita conservar el primer puesto de la División Este de la Conferencia Nacional.

Ese objetivo podría estar más cerca de lo que imaginan los Vaqueros. Después de todo, el mariscal Dak Prescott tiene marca de 6-0 con 121.3 puntos de rating en sus últimos seis partidos ante rivales de la división, sin mencionar que ha guiado a Dallas a tres victorias consecutivas sobre Filadelfia (3-3).

Los Vaqueros (3-3) necesitarán de una actuación similar de Prescott ante las Águilas para recuperar la confianza perdida en la derrota 24-22 ante los Jets y sumar su primer triunfo de la campaña ante un equipo que no tiene marca perdedora.

También las Águilas han tenido sus problemas de consistencia. El domingo pasado cayeron ante Minnesota por 38-20 para frenar una racha de dos triunfos, pero a diferencia de Dallas, su confianza luce intacta.

“Vamos a ir a Dallas y nuestros jugadores estarán listos. Y vamos a ganar ese partido y, cuando lo hagamos, estaremos en primer lugar de la división”, declaró el lunes el entrenador de las Águilas, Doug Pederson.

Más tarde negó que garantizara el triunfo, pero no se arrepintió de su declaración.

“No, porque demuestra confianza en nuestro equipo y les prometo que (el coach de los Cowboys) Jason Garrett dirá lo mismo de su equipo, que también van a ganar ese partido”.

Será imposible que ambos tengan la razón. Por lo demás, los equipos comparten muchas cosas. Han anotado más de 30 puntos en cada uno de sus tres triunfos y han sido incapaces de rebasar los 24 en sus tres reveses. Ambos son responsables de la única victoria de un equipo esta temporada: Filadelfia cayó en la Semana 2 ante los Halcones, mientras que Dallas cayó el domingo pasado ante los Jets.

Con tantas similitudes, y en una temporada en la que nunca se había registrado tal paridad –el 55.4% de los partidos decididos por siete puntos o menos (51 de 94)– Águilas y Vaqueros podrían mantener la tendencia, como ha sucedido en sus últimos tres enfrentamientos.



Texanos (4-2) en Indianapolis (3-2)

Los Texanos de Houston enviaron recién un mensaje de autoridad: viajaron a Kansas City y les propinaron a Patrick Mahomes y a los Jefes su segunda derrota consecutiva. La primera vino a manos de su próximo rival, los Potros de Indianapolis.

Para cualquiera de los dos, repetir el truco hoy en Indianapolis no sólo significaría obtener respeto, sino un importante criterio de desempate a su favor en la apretada disputa por la cima del Sur de la Conferencia Americana.

Los Texanos, ganadores de cuatro de los últimos cinco encuentros, tienen a su favor a una ofensiva que en los últimos dos partidos se ha combinado para 84 puntos. A pesar de que el mariscal Deshaun Watson y el receptor DeAndre Hopkins son quienes acaparan los reflectores y la mirada de las defensivas rivales, Houston es el quinto mejor equipo por la vía terrestre y el más eficaz para convertir terceras oportunidades en toda la Liga.

Pero los Potros, además de la casa, tienen a su favor una semana de descanso que les permitió recuperar al estelar linebacker Darius Leonard (conmoción) para reforzar a una defensiva que ha permitido apenas 54 puntos totales en sus tres victorias de la campaña y que hace dos semanas contuvo a Mahomes, el Jugador Más Valioso de la campaña pasada, en apenas 13 puntos.

La séptima semana de la NFL inició con unos Jefes que frenaron una racha de dos derrotas al visitar a los Broncos de Denver, quienes llegaron con dos triunfos consecutivos, en un duelo entre rivales de la División Oeste de la Americana.

La acción continúa hoy con los siguientes encuentros: Carneros (3-3) en Atlanta (1-5); Delfines (0-5) en Buffalo (4-1); Jaguares (2-4) en Cincinnati (0-6); Vikingos (4-2) en Detroit (2-2-1); Raiders (3-2) en Green Bay (5-1); Cardenales (2-3-1) en NY Gigantes (2-4); 49ers (5-0) en Washington (1-5); Cargadores (2-4) en Tennessee (2-4); Santos (5-1) en Chicago (3-2) y Cuervos (4-2) en Seattle (5-1).

La jornada concluye mañana con la visita a Nueva York por parte de los Patriotas (6-0), que buscan alargar a ocho su racha de victorias sobre los Jets (1-4), quienes vienen de conseguir su primer triunfo de la emporada.

Los Cafés (2-4), Acereros (2-4), Bucaneros (2-4) y Panteras (4-2) tienen su semana de descanso.