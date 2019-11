Lucha de gigantes

Las Vegas— Deontay Wilder va a aventar los dados en una ciudad donde un buen juego puede convertirse rápidamente en malo.

Derrotar a Luis Ortiz hoy sábado y tener una lucrativa revancha contra Tyson Fury en el mes de febrero no podrían llegar lo suficientemente pronto.

Caminar por el lado equivocado y enfrentar una mano derecha grande y cualquier plan para dominar la división de peso pesado tendrá que ser revisado drásticamente.

Eso casi sucedió cuando los dos se enfrentaron por primera vez el año pasado.

Por la manera en que pega Ortiz, no existe garantía de que eso se repita ahora.

Desafortunadamente para los fanáticos del boxeo, tendrán que comprar el pago por evento para enterarse en tiempo real.

“Él es uno de los peleadores más peligrosos que hay en la división, y punto”, dijo Wilder.

“Ésa es la razón por la que muchos boxeadores no quieren pelear con él”, agregó.

Wilder es favorito por 7-1 para derrotar al cubano de 40 años y retener el título de peso pesado en el combate que se llevará a cabo en la arena MGM Grand Garden.

Será la décima defensa del título para el errático pero gran fajador que es Wilder, quien está contando con una victoria para mantener la programación de su pelea contra Fury, que sería el 23 de febrero.

“Tengo que pasar por Ortiz para llegar directamente a Fury”, comentó Wilder.

“Mi programación de peleas está llena de diversión en la división de peso Pesado. Con combates que la gente quiere ver”.

Wilder, quien tiene un récord de 41-0-1 y 40 nocauts, coloca su récord invicto en juego en la pelea de peso completo que es la primera de tres combates planeados en los próximos meses que dirán mucho acerca del estado en que se encuentra esta división.

Dos semanas después, Anthony Joshua tratará de recuperar su título contra Anthony Ruiz Jr., en Arabia Saudita; asumiendo que Wilder gane contra Ortiz, enfrentará al excampeón Fury en febrero.