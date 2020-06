Lucha Cano por sus sueños

Archivo / El Diario

Campeón en el Nacional Intertecnológicos del 2019, el decatleta del Tec de Juárez Jeysson Cano aprovecha la pausa deportiva que hay en estos días para echar un vistazo en retrospectiva a su carrera con las Liebres y volver a sentir la alegría de los triunfos, así como el dolor de los momentos difíciles, en los que tuvo que sacar el carácter para no dejarse vencer y mantenerse en la lucha por sus sueños.

Para Jeysson, quien todavía en el 2021 podrá representar al equipo orejudo, una de las experiencias más duras como atleta la vivió hace cuatro años en Celaya, Guanajuato, cuando en la prueba de salto con pértiga del decatlón sufrió una fuerte lesión que provocó que la pierna derecha literalmente se le volteara.

Tras ocho meses en cama y una rehabilitación de más de año y medio, el atleta juarense primero tuvo que perder el miedo incluso a correr para volver a los entrenamientos y poco a poco acercarse al nivel que tenía antes, lo que lo llevó a ganar medalla de plata en el Nacional de Tecnológicos en el 2018 y un año después conquistar la cima en el decatlón de ese mismo evento.

Además del dolor provocado por la lesión, Jeysson tuvo que soportar otro tipo de situaciones, como no haber recibido inmediatamente la atención adecuada.

“Tenemos un seguro para recibir atención de calidad, pero me llevaron a un Issste allá en Celaya. En la ambulancia me sedaron por el dolor, llegando al hospital me sedaron otra vez y no sentía las piernas. Como media hora después llega un traumatólogo, me recibe y dice que no tengo nada. Salí brincando del hospital”.

Tres o cuatro días después llegó a Juárez con el resto del equipo, todavía fue a la escuela a presentar un examen al que no podía faltar y de ahí se fue a Poliplaza.

“Me sacan una placa y me la pone el doctor en la cara y me dice que si quiero volver a caminar me tienen que operar ya. En la placa se veía que la pierna me colgaba.”

Volver a las competencias no fue fácil para él, pues simplemente el hecho de volver a correr le generaba mucho miedo.

“Pero gracias a Dios y a la clínica de rehabilitación Kalotizmo 360 me recuperé. Uno nunca queda al cien por ciento, pero ahí a Richy y todo el equipo les debo estar caminando. Fue una lesión bien fuerte y también fue muy fuerte el esfuerzo para salir adelante”.

Por eso, si para Jeysson fue un gran logro volver a las pistas en un nivel competitivo, ganar el título de campeón nacional de los tecnológicos ha sido doblemente satisfactorio e inolvidable.

“Quizá no he tenido la visión para decir quiero estar un Centroamericano, pero lo que he hecho me tiene satisfecho, con mucho cariño y respeto para mi entrenador Juan de Dios Vázquez y mi familia, él me hizo lo que soy ahorita y esa medalla de primer lugar me da mucho orgullo y creo que así puedo regresarle un poco de lo que ha hecho por mí”.

Nombre: Jeysson Cano

Disciplina: Decatlón y salto con pértiga individual

Equipo: Liebres del Tecnológico de Cd. Juárez

Fecha de nac.: 18 de febrero de 1995

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 25 años

Estatura: 1.98 m

Peso: 91 kg

Escuela: Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez

Campeón Nacional en decatlón de Intertecnológicos en el 2019