Lucen Patriotas sólida defensa, pero enfrentan lesiones

Foxborough, Massachusetts.- Tres partidos, tres victorias y tres actuaciones impresionantes de la defensa de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Los Jets de Nueva York fueron el rival más reciente cuya ofensiva fracasó en su intento de lograr siquiera un touchdown ante los Pats el domingo. Nueva Inglaterra se impuso por 30-14 y se convirtió en el primer equipo durante la era del Super Bowl que no ha permitido un touchdown por aire o tierra en sus primeros tres duelos.

Nueva York acumuló apenas 105 yardas. Incluyendo los playoffs, se trata de la menor cifra permitida durante los 347 partidos de Bill Belichick como entrenador en jefe de los Pats.

No es una sorpresa que ello haya colocado a Nueva Inglaterra en la cima de varias categorías defensivas.

Al comenzar el lunes, los Patriotas permitían la menor cantidad de puntos en la NFL, con 5.7 por encuentro. Lideraban también la Liga en defensiva total (con 199 yardas por duelo) y estaban tolerando el menor número de yardas por pase (162.3) y por tierra (36.7).

Los números podrían mentir, si se considera que las victorias de Nueva Inglaterra han llegado contra tres equipos que tienen una foja combinada de 0-9 en la temporada (Pittsburgh, Miami y Nueva York).

Pero este grupo encabezado por veteranos insiste en que hay todavía mucho margen para mejorar.

“Obviamente tenemos entrenadores, pero sabemos lo que queremos”, dijo el profundo Duron Harmon. “Sabemos cómo queremos jugar y qué queremos que aparezca en el video. Y nos presionamos para hacerlo, antes de que los entrenadores nos presionen cada semana”.

Buena parte del liderazgo reside en Dont’a Hightower, quien está en su octava temporada y comparte el tercer puesto del equipo en tacleadas. Tanto él como otro veterano, Jamie Collins, son dos de los motivos por los que simplemente parece imposible acarrear el balón ante los Patriotas.

Collins es líder del equipo, con 19 tacleadas.

La estabilidad estará a prueba esta semana. Hightower abandonó el duelo dominical en el cuarto período por una lesión de hombro. Adam Butler, integrante de la línea defensiva, se marchó en el tercer cuarto por una lesión de pierna, luego de combinarse con Hightower para realizar una captura.

La lesión de Hightower es particularmente preocupante, al considerar que se vio limitado a sólo cinco partidos en 2017, antes de someterse a una cirugía de hombro que puso fin a su temporada.



QUÉ FUNCIONA

El ataque no echó de menos al receptor Antonio Brown, dado de baja el viernes. Tom Brady siguió distribuyendo el balón a placer, pese a que el ataque siguió jugando sin el corredor James White y sin el corredor James Develin.

En la presente campaña, el ataque de Nueva Inglaterra promedia 35,3 puntos por encuentro, la segunda mayor cifra de la Liga, sólo detrás de los Cuervos (36.7).