Lucen 76ers listos para pelear por título

Filadelfia.- Charles Barkley tenía una estatua en su honor afuera del complejo de los 76ers de Filadelfia, la franquicia para la que jugó la mayor parte de una carrera que concluyó en el Salón de la Fama. Pero después, como analista, se burló del derrumbe del equipo.

Billy Cunningham fue el primer entrenador de Barkley en la NBA y dijo en broma que los 76ers podrían nunca haber seleccionado a Sir Charles en el Draft si Houston no hubiese buscado a propósito el último lugar en 1984 para incrementar sus posibilidades de seleccionar a Hakeem Olajuwon con la primera selección global.

El entrenador en jefe de Filadelfia, Brett Brown, quien intenta ser el primero en ganar un campeonato para la ciudad desde que Cunnigham lo hizo en 1983, se divirtió a expensas de Barkley con esa revelación.

“No puedo creer (que Houston) tirara juegos para tener selecciones altas en el Draft”, dijo Brown entre risas. “¿Pueden creerlo? Alguien tratando de obtener selecciones altas para el reclutamiento regalando partidos? No sé de qué están hablando”.

Del fracaso a la contienda por el título, Brown ha vivido de todo en Filadelfia desde que fue contratado en 2013 y finalmente tiene su mejor plantel y una posibilidad de ganar un campeonato. Aún persiste el dolor de la eliminación de la temporada anterior, cuando Kawhi Leonard encestó mientras sonaba el bocinazo final en el séptimo partido, para dar a Toronto un triunfo sobre los 76ers.

Los pronósticos dan 7-1 a Ben Simmons, Joel Embiid y compañía para ganar el título de la NBA. Así, muchos creen que lo mejor está por delante para un equipo que perdió en las semifinales de la Conferencia del Este en cada una de las dos temporadas anteriores.

“Ya elegí a los 76ers para ganar el campeonato el próximo año”, mencionó Barkley. “Así que no hay presión. Lo digo sinceramente. Los llamé una organización estúpida”.

Como las temporadas de 60 derrotas, todo eso está en el pasado para Filadelfia.

Simmons y Embiid son astros probados y tienen los contratos a largo plazo y con mucho dinero para mantenerlos como las piedras angulares de la franquicia durante sus mejores años. El dominicano Al Horford fue arrebatado de su rival Boston para ser titular como ala-pívot y, quizás lo más importante, proveer el descanso necesario a Embiid como pívot suplente.

Embiid dice que los 76ers tienen una “oportunidad de ganarlo todo” y la emoción en torno al equipo crece con cada temporada.