Luce Young ante Pistones

Detroit.- Trae Young terminó con 38 puntos y nueve asistencias y los Halcones de Atlanta iniciaron su temporada con un triunfo anoche 117-100 sobre los Pistones de Detroit.

John Collins aportó 20 unidades y 10 tableros y Jabari Parker sumó 18 tantos. Vince Carter ingresó por Atlanta con 6:52 por jugar en el primer cuarto, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en participar en 22 campañas de NBA.

Derrick Rose encabezó a Detroit con 27 puntos, y Andre Drummond acumuló 21 unidades y 12 rebotes. La noche del miércoles en Indiana, Drummond terminó con 32 tantos y 23 tableros en el primer triunfo de la campaña para Detroit.

Los equipos jugaron sin reloj de tiro ni de partido durante un lapso de tres minutos en el cuarto período. Después de cada pausa se anunciaba el tiempo restante del encuentro y se daba un aviso del reloj de disparo a los 10 segundos y un conteo regresivo a partir de los cinco. Los relojes volvieron a la pizarra en los últimos seis minutos, pero los que operan sobre los canastos permanecieron en blanco.

La jugada de cuatro puntos de Young a 3:43 del final de la primera mitad lo llevó a 26 puntos –la mitad más prolífica de su carrera– y puso a los Halcones al frente 58-51. Sin embargo, Rose anotó 15 unidades en los primeros dos cuartos y un triple de Langston Galloway llevó a Detroit al descanso con ventaja de 63-60.

Ambos equipos permanecieron cerca durante buena parte del tercer cuarto, pero clavadas consecutivas de Parker colocaron a Atlanta al frente 88-79. Parker añadió otros dos tiros libres y los Halcones aumentaron su colchón a 91-81 de cara al último período.



Extienden Celtics contrato de Jaylen Brown

Boston.- Los Celtics de Boston han firmado una extensión contractual con el alero Jaylen Brown, justo antes de un plazo que expiraba el lunes, con lo que prolongarán la estadía del jugador considerado clave para el futuro del equipo.

El acuerdo por cuatro años podría pagarle a Brown hasta 115 millones de dólares, comentó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones. La cifra total incluye incentivos, de acuerdo con la persona, que pidió hablar bajo condición de anonimato debido a que los términos del contrato no fueron anunciados.

“Jaylen ha hecho enormes avances en los últimos tres años y se ha convertido en un jugador increíble para nosotros en ambos extremos de la cancha”, dijo Danny Ainge, el presidente de operaciones del equipo.

“Es una gran persona y un trabajador dedicado que, a los 22 años, puede anotar y defender contra los mejores jugadores de la NBA”, señaló Ainge. “Jaylen es un verdadero profesional que hizo un gran trabajo al aceptar su papel la temporada pasada y es una parte importante de nuestros objetivos para el campeonato”.

Brown, la tercera selección del Draft de 2016, promedió 14.5 puntos y casi cinco rebotes en su segunda temporada, cuando tenía 21 años.