Luce Syndergaard

Washington.- Noah Syndergaard recetó 10 ponches en labor de tres hits a lo largo de siete innings en blanco, Jeff McNeil pegó un jonrón de dos carreras y los Mets de Nueva York restaron importancia a un complicado cambio de rumbo para derrotar ayer 7-3 a los Nacionales de Washington.

Nueva York, que llegó al encuentro cuatro juegos detrás de los Cachorros de Chicago en la pelea por el segundo boleto de comodín de la Liga Nacional, sostuvo un partido cerca del mediodía de día feriado aproximadamente 15 horas después de caer en Filadelfia el domingo por la noche.

El descalabro puso fin a la racha de cuatro victorias de Washington y de paso impidió que los Nacionales se colocaran 20 juegos por encima del promedio de .500 por primera vez en la temporada.

Syndergaard (10-7) otorgó un sencillo a Trea Turner antes de retirar en orden a los siguientes 16 bateadores en su primera apertura desde que recibió 10 anotaciones –el máximo de su carrera– frente a los Cachorros el miércoles. Fue la tercera actuación de 10 ponches de Syndergaard en la campana y la 17ma de su carrera.

Por los Mets, el puertorriqueño René Rivera de 3-2 con anotada e impulsada. El dominicano Amed Rosario de 5-1.

Por los Nacionales, los venezolanos Asdrúbal Cabrera de 4-1 con anotada y tres remolcadas, y Gerardo Parra de 3-0.



Mellizos 4, Tigres 3

Detroit.- Max Kepler pegó un sencillo de dos carreras cuando había dos outs de la octava entrada, y los Mellizos de Minnesota superaron 4-3 a los Tigres de Detroit.

Los Mellizos ostentan una foja de 6-1 en los primeros siete duelos de una gira de 10 visitas. Detroit, en contraste, tiene un récord de 1-6 durante su estadía de siete compromisos en casa.

En desventaja por 3-2, Minnesota comenzó el octavo capítulo bateando dos sencillos frente a Buck Farmer (5-6), quien retiró a los siguientes dos bateadores. Luego, Ehire Adrianza llenó las bases mediante un sencillo dentro del cuadro, y Kepler llegó a la caja de bateo.

Matt Hall entró al relevo y Kepler conectó una línea de sencillo al jardín central.

Zack Littell (3-0) se llevó la victoria y Taylor Rogers resolvió a la perfección el noveno episodio para apuntarse su 22do salvamento.



Azulejos 3, Bravos 6

Atlanta.- Josh Donaldson y el panameño Johan Camargo conectaron cuadrangulares de dos carreras, en tanto que Mike Soroka cortó una racha de ocho aperturas sin ganar, para que los Bravos de Atlanta derrotaran 6-3 a los Azulejos de Toronto.

Los Bravos, líderes de la División Este de la Liga Nacional, han ganado cinco juegos seguidos, todos contra equipos de la Liga Americana. Los Bravos también han enhebrado nueve triunfos consecutivos como locales.

Soroka (11-3), originario de Calgary, Canadá, permitió tres carreras y cinco hits en cinco innings para su primera victoria en tres aperturas contra Toronto. Fue su primer triunfo desde el 14 de julio en San Diego, pese a tener un sólido 2.81 de efectividad en su tramo de ocho encuentros sin ganar.

Mark Melancon lanzó una novena entrada perfecta para su noveno salvamento.

El jonrón de Donaldson en el primer episodio fue el único hit tolerado por Jacob Waguespack (4-3) en cuatro innings. El derecho sufrió las consecuencias de dar cinco bases por bolas.



Orioles 4, Rays 5, 10

St. Petersburg, Florida.- Tommy Pham bateó un sencillo productor con dos outs en el décimo episodio, y los Rays de Tampa Bay hilvanaron su quinta victoria consecutiva al superar 5-4 a los Orioles de Baltimore.

Los Rays mantuvieron su estrecha ventaja en la cima de la lucha por los boletos de comodín a los playoffs en la Liga Americana. Con una foja de 81-58, Tampa Bay se ubica 23 juegos por encima de la marca de .500, algo que no lograba desde el final de la campaña de 2010.

El tercer imparable de Pham en el encuentro llegó ante Dillon Tate (0-1), después de que Joey Wendle gestionó un boleto con un out y avanzó gracias a un rodado. Asimismo, Pham pegó un doblete de dos carreras.

Colin Poche (4-4) resolvió un inning para embolsarse la victoria.

Austin Meadows disparó su 25to bambinazo de la temporada, produciendo un par de carreras ante Asher Wojciechowski para poner a los Rays adelante por 2-0 en el tercer acto. El doble de Pham colocó la pizarra 4-0 en el quinto.



Filis 7, Rojos 1

Cincinnati.- Rhys Hoskins empujó tres carreras y pegó dos bambinazos, mientras que Bryce Harper y Scott Kingery contribuyeron con sendos jonrones de dos anotaciones para que los Filis de Filadelfia doblegaran 7-1 a los Rojos de Cincinnati.

Harper extendió a 10 juegos su seguidilla pegando de hit y anotando, al disparar una línea hasta las butacas del jardín derecho, en el octavo episodio, ante el dominicano Wandy Peralta. Dos lanzamientos después, Hoskins logró su segundo cuadrangular del duelo.

Luego de vencer el domingo 5-2 a los Mets, los Filis han hilvanado victorias, algo que no conseguían desde el 20 y 21 de agosto, cuando jugaron en Boston. Comenzaron ayer dos juegos y medio detrás de los Cachorros en la lucha por el segundo pasaje de comodín para la postemporada en la Liga Nacional.

El abridor de Filadelfia, Drew Smyly (3-6) empató su mejor cifra de la campaña, al recetar ocho ponches, y se llevó su primera victoria en seis aperturas posteriores al 30 de julio, cuando se impuso a San Francisco. Smyly aceptó cuatro imparables y una carrera en cinco actos y un tercio, durante los que obsequió tres bases por bolas.

Anthony DeSclafani (9-8) tuvo una apertura complicada pero laboró siete capítulos. Admitió tres hits y cuatro carreras, con dos boletos y ocho ponches.



Gigantes 1, Cardenales 3

San Luis.- Adam Wainwright lanzó siete innings en blanco y Kolten Wong bateó un triple productor para que los Cardenales de San Luis vencieran 3-1 a los Gigantes de San Francisco.

Paul DeJong conectó un sencillo productor para los Cardenales, que han ganado 10 de sus últimos 12 encuentros. Ampliaron su ventaja sobre los Cachorros de Chicago a tres juegos y medio en la División Central de la Liga Nacional.

El hondureño Mauricio Dubon pegó su primer bambinazo en las Grandes Ligas para San Francisco, que ha perdido seis de sus últimos siete compromisos.

Wainwright (10-9) permitió cuatro hits. Ponchó a uno y no dio bases por bolas en una salida de 96 lanzamientos. Wainwright mejoró su efectividad a 2.43 en 13 aperturas esta campaña.

El dominicano Carlos Martínez sacó cuatro outs para lograr su 18vo salvamento en 21 oportunidades. Lidera la Liga Nacional con 14 rescates desde la pausa por el Juego de Estrellas.

San Luis anotó dos veces en el primer episodio ante Tyler Beede (3-9), quien cedió tres carreras y cinco imparables en cuatro entradas. Ponchó a dos y caminó a uno.



Marineros 1, Cachorros 5

Chicago.- Kyle Schwarber disparó un triple de tres carreras para coronar un ataque de cinco en el séptimo capítulo, y los Cachorros de Chicago cortaron una racha de 24 innings sin anotar para vencer 5-1 a los Marineros de Seattle.

Anthony Rizzo bateó de 2-2 y produjo una carrera por Chicago, que siguió tres juegos y medio detrás de los Cardenales de San Luis, líderes de la División Central de la Liga Nacional.

Los Cachorros venían de sufrir derrotas seguidas por blanqueada ante los Cerveceros de Milwaukee. Antes del domingo, no habían sido blanqueados durante encuentros consecutivos en el Wrigley Field desde agosto de 2013, cuando enfrentaron a los Dodgers.

Jason Heyward inauguró el séptimo episodio gestionando un boleto del relevista Matt Wisler (3-3) y se robó la intermedia. Un out después, Kris Bryant recibió una base por bolas.

El zurdo Taylor Guilbeau subió al montículo para enfrentar a Rizzo, quien conectó un sencillo al jardín central para empujar a Heyward.

En la jugada, Bryant y Rizzo avanzaron gracias a un mal tiro del guardabosque central Jake Fraley, a quien se marcó un error. Acto seguido, Albert Almora Jr. obtuvo un boleto intencional para llenar las bases.

Schwarber siguió con un rodado. La pelota golpeó la primera almohadilla y se adentró en territorio de foul, para que los tres corredores anotaran, lo que dio a Chicago la ventaja por 4-1.

Addison Russell impulsó a Schwarber con una roleta al campocorto.

David Phelps (2-0) resolvió el séptimo capítulo sin aceptar carrera.