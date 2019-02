Luce QB de origen mexicano en la AAF

Birmingham, Alabama.- Luis Pérez podría estar de vuelta en la NFL en cualquier momento.

El mariscal de origen mexicano lució como titular con el Birmingham Iron en la Semana 1 de la recién inaugurada Alliance of American Football (AAF), una liga veraniega de futbol americano profesional en Estados Unidos.

Pérez, quien fue firmado por los Carneros de Los Angeles como agente libre no reclutado en el Draft, ayudó a que su equipo venciera el domingo 26-0 al Memphis Express, al conectar 19 de 33 pases para 252 yardas.

A pesar de que no tuvo touchdowns (o intercepciones), el pasador de 24 años completó dos espirales de 39 yardas y otra de 32, que terminaron en puntos para Birmingham.

“Luis Pérez va a estar en la AAF cerca de una semana más”, escribió en su cuenta de Twitter Arif Hasan, quien cubre a los Vikingos para The Athletic.

“Otra gran historia de @TheAAF: @aafiron QB Luis Pérez es todo todo un profesional que lanzó para un millón de yardas en Texas A&M-Commerce. Se ve bien en la primera serie ofensiva”, publicó Andrew Perloff, de Sports Illustrated.

En su último año en la Universidad de Texas A&M-Commerce, el oriundo de San Diego, California, sumó 5,001 yardas por aire y 46 anotaciones para no sólo encaminar a su colegio al campeonato nacional de la División II de la NCAA, sino también llevarse el Trofeo Harlon Hill –equivalente al Heisman– como el mejor jugador de la temporada.

Tras participar en un partido de pretemporada con los Carneros, en el que pasó para 43 yardas (8 de 15 envíos) y una intercepción contra los Santos, Pérez fue cortado el 1 de septiembre, aunque luego estuvo 16 días en el equipo de prácticas.

La AAF, que posee el respaldo de la televisora CBS y de la misma NFL, presume ocho franquicias (Arizona Hotshots, Atlanta Legends, Orlando Apollos, Salt Lake Stallions, San Antonio Commanders, San Diego Fleet y los ya mencionados) en un calendario regular de 10 jornadas, además de playoffs y el duelo por el título el 27 de abril.

Entre los jugadores más destacados están los mariscales Josh Johnson, quien estuvo con los Pieles Rojas el año anterior, y Christian Hackenberg; los corredores Trent Richardson y Matt Asiata, y el pateador Nick Novak, así como los entrenadores Mike Singletary y Mike Martz.