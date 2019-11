Luce Prescott en triunfo de Vaqueros

Detroit.- Dak Prescott y la serie de hacedores de jugadas que lo rodean están recibiendo elogios por darle a los Vaqueros de Dallas la mejor ofensiva de la NFL.

Aunque también hay que reconocer a los corpulentos jugadores frontales.

Prescott aprovechó la ventaja de tener una bolsa de protección confortable que le permitió lanzar 444 yardas y tres anotaciones, logrando que los Vaqueros consiguieran la victoria por marcador de 35-27 sobre los Leones de Detroit, ayer.

“Nuestra línea ofensiva hizo un excelente trabajo, dándome más tiempo”, dijo Prescott.

“Tuve tiempo para hacer las secuencias en un par de ocasiones, y volver a hacerlas nuevamente hasta que encontraba a un jugador que estaba en un lugar despejado”.

Los Vaqueros, que tienen un récord de 6-4, han ganado tres de cuatro partidos por lo menos en parte debido a que Prescott no ha podido ser detenido, ha logrado 10 pases para anotación y tres intercepciones durante ese exitoso lapso.

Dallas consiguió equilibrar el balón, aunque Prescott estuvo haciendo lanzamientos con tanta facilidad que no fue necesario tratar de mover mucho el balón por tierra en la Ciudad Automotriz.

Los Leones, que tienen una marca de 3-6-1, jugaron sin Matthew Glasgow por segundo partido seguido y han perdido seis de siete partidos.

“Esto es difícil”, comentó Graham Glasgow, guardia de los Leones.

“Esto es algo que tomamos muy en serio y sabemos que tenemos que ser mejores. Tenemos talento, pero no estamos encontrando la manera de maximizarlo”.

Jeff Driskel, el relevo de Stafford, jugó lo suficientemente bien para darle a su equipo la oportunidad de competir.

Lanzó un pase para anotación de 25 yardas hacia Marvin Jones cuando restaban 5:49 minutos por jugar para colocar a Detroit a ocho puntos en el marcador antes de que fallara una conversión de 2 puntos.

Los Leones forzaron a Dallas a que patearan un despeje, aunque ellos optaron por hacerlo mientras enfrentaban una cuarta y 26 desde la mitad del campo.

Desde la yarda 13 de los Vaqueros en la segunda oportunidad para anotar en esa jugada, Prescott selló la victoria con un pase de 23 yardas hacia Blake Jarwin.