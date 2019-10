Luce en su regreso

Nueva Orleans.- Drew Brees lanzó para 373 yardas y tres touchdowns en su primer partido en más de cinco semanas desde que se sometió a una cirugía en su dedo pulgar, y los Santos de Nueva Orleans ganaron su sexto partido consecutivo con una victoria de 31-9 sobre los Cardenales de Arizona ayer.

Con sólo algunas excepciones, Brees se mostró preciso y tranquilo al completar 34 de 43 pases.

Fue interceptado en una sola ocasión por Patrick Peterson, pero no se sintió para nada presionado antes de lanzar el tan agresivo y riesgoso pase por la lateral izquierda del campo, donde el corredor Zach Line enfrentaba una doble cobertura.

Sin embargo los Cardenales no pudieron aprovechar la recuperación de balón en la segunda mitad, y Brees los hizo pagar al dirigir tres series de jugadas que terminaron en anotaciones, lanzando pases al corredor Latavius Murray, al dinámico jugador Taysom Hill, y al receptor estrella Michael Thomas.

El novato de los Cardenales, Kyler Murray completó 19 de 33 pases para 220 yardas, pero Arizona nunca pudo llegar a la zona de anotación. Ocho de sus pases completos fueron lanzados en dirección de Christian Kirk, quien acumuló 79 yardas en su regreso al campo tras haber sufrido una torcedura en el tobillo. Arizona fue limitado a acumular tan sólo 40 yardas por tierra, y la defensa de los Santos detuvo a un quinto oponente consecutivo, limitándolo por debajo de la marca de las 260 yardas.

Con el mariscal de reemplazo Teddy Bridgewater ocupando el lugar de Brees, los Santos ganaron cinco partidos seguidos desde que Brees se sometiera a una cirugía de su pulgar el 18 de septiembre. Pero el entrenador Sean Payton dijo durante la semana que Brees había sido dado de alta, y que no había dudas sobre la idea de que Brees regresara a su papel de titular tan pronto como el mejor mariscal de la NFL sintiera que estaba listo.

Brees practicó esta semana, y por lo que cuentan sus compañeros de equipo, podría decirse que se miraba como el extraordinario mariscal que todos recordaban.

Condujo cuatro series de jugadas en la primera mitad en las que los Santos amenazaron con anotar, pero una terminó en un gol de campo fallido y la otra con un pase de anotación que fue anulado debido a un castigo de uso ilegal de manos por parte de la ofensiva que les fue marcado justo cuando el tiempo se agotaba en el segundo cuarto. Las otras dos series terminaron con un gol de campo y el acarreo de ocho yardas de Murray para anotar, dándole a Nueva Orleans una ventaja de 10 a 6 al llegar al medio tiempo.

El primer touchdown de Brees fue gracias a la curiosa decisión del entrenador de los Cardenales, Kilff Kingsbury, de dejar a la ofensiva en el campo en cuarta y una cerca de la yarda 30 de Arizona –y luego hacer una jugada por acarreo por el centro contra uno de los mejores frentes defensivos de la NFL.

Chase Edmonds fue detenido en la línea de golpeo, y cinco jugadas después, Brees encontró a Murray para una captura de 15 yardas rumbo a la zona de anotación ampliando la ventaja de Nueva Orleans 17-6.