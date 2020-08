Luce colores

Cortesía Dallas Cowboys

Frisco, Texas– Pregúntele a un novato qué tipo de problemas son con los que suelen lidiar en su primera temporada en la NFL y probablemente obtendrá una variedad de respuestas.

“Con el libro de jugadas yo creo que no porque los coaches hablan pues un inglés formal, así más político”, dijo Alarcón sobre la diferencia del idioma. “Pero cuando estoy con mis compañeros, con los novatos, sí batallo un poco porque traen como que su ‘slang’. Traen como que su lenguaje coloquial. Hablan bien rápido. Entonces de repente sí se me va la onda. Pero gracias a Dios tengo amigos que me dicen ‘no, Isaac, yo te explico’”.

Una cosa que el liniero ofensivo novato tiene a favor de sus colegas es que sabe que estará presente toda esta temporada.

No todos los novatos o incluso los jóvenes veteranos pueden hacer tal declaración. Pero como parte del Programa International Player Pathway de la NFL, Alarcón ha sido asignado a los Vaqueros con una exención de la lista. Así que por lo menos estará en el equipo de práctica toda la temporada, pero es elegible para formar parte del roster de 55 hombres.

Pero lo primero es lo primero, él sólo está tratando de evitar que su cabeza dé vueltas.

“Es un mundo totalmente diferente. Está increíble este lugar…”, dijo Alarcón en una entrevista. “Gracias a Dios todos me recibieron muy bien. Tengo muy buena relación con mis compañeros novatos. De hecho, tuve la oportunidad de platicar con veteranos como Ezekiel Elliott y Dak Prescott... Honestamente, todos son buena onda. Y pues qué te puedo decir, estoy en el mejor equipo yo creo de toda la NFL”.

Alarcón dijo que se está adaptando a la velocidad de sus compañeros, no sólo en el campo.

“Lo más complicado es la velocidad del juego”, dijo Alarcón. “Así como en el campo todos son pues muy rápidos, muy ágiles, así es igual en la sala de juntas. Tenemos una junta de una hora, que es donde instalamos como 20 jugadas algo así, y los coaches esperan que esas 20 jugadas que te acaban de enseñar tú las puedas hacer a la perfección a la hora de hacerlas en el campo. Entonces, sí tienes que estar…no existe eso de ‘ah, se me fue el avión’ o ‘ah, me distraje’. No, tienes que estar concentrado todo el momento que estás aquí y el coach te está hablando”.

Alarcón es uno de los cuatro jugadores internacionales asignados a clubes de la NFL este año como parte del Programa Pathway. Cada uno de los cuatros equipos de la NFC Este tiene un jugador en la lista que permanecerá en el equipo durante toda la temporada.