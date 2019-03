Lowry hace historia

Mark Lowry ya tiene asegurado su lugar en los libros de la historia de El Paso Locomotive FC como el primer entrenador encargado de dirigir a la nueva máquina fronteriza en la United Soccer League (USL).

Originario de Inglaterra y casado con una guatemalteca, Lowry se ha sentido muy bien en El Paso al encontrar similitud con la cultura centroamericana que a él le gusta.

“Estoy muy contento de estar aquí. Me gusta la cultura aquí, me gusta la cultura de Centroamérica, yo creo que hay mucho de aquí. El futbol que me gusta es muy similar que el futbol en México, en Centro y Sudamérica, es más rápido, es pase corto, me gusta la posesión del balón, que es muy importante para mí”, declaró.

De 33 años, el director técnico resalta también la importancia del futbol soccer en la frontera, al señalar que Juárez y El Paso conforman una región muy unida, que tiene mucha pasión por este deporte, a lo que se une la relación que Locomotive tiene con sus hermanos Bravos FC Juárez.