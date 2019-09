Los recibe el calor asfixiante de Qatar

Doha, Qatar.- Maratones por la noche. Sesiones de entrenamiento en saunas. Chalecos con hielo. Aire acondicionado en estadios sin techo.

Entrenadores, deportistas y organizadores han hecho todo lo posible para mitigar los efectos de temperaturas que se espera lleguen a los 38 grados Celsius (100 Fahrenheit) con una humedad de 70% que se espera serán tan difíciles como cualquier rival que enfrenten.

Será una justa pista y campo como ninguna otra –un buen ensayo para los Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo, que se espera sean sumamente calurosos– y un enorme reto para los casi 2 mil participantes que llegan a Doha en busca de oro, plata o bronce en condiciones entre las más extremas que hayan visto.

“Nunca he corrido en un calor a este nivel”, dijo la maratonista estadounidense Roberta Groner.

Los organizadores programaron los dos maratones –comenzando con el de mujeres hoy– para que arrancasen antes de la medianoche. La marcha iba a largar a las 11:30 de la noche esperando que recorrer el pavimento bajo luces artificiales será mejor que bajo el ardiente sol.

Esta semana, la brisa marina que llega del Golfo Pérsico ha hecho que las condiciones sean más húmedas por la noche –32 Celsius (90 ºF), con 69% de humedad y una sensación de 40 ºC (104 ºF), a la medianoche– y la pregunta ahora es si los organizadores han cambiado un problema por otro.

“La cuestión con estos atletas es que simplemente no saben cuándo parar. Son demasiado competitivos”, dijo el profesor de fisiología Santiago Lorenzo, un exdecatlonista argentino que ha estudiado los efectos del calor en los deportistas. “Ellos siguen corriendo hasta que se desploman. Así que el comité organizador tiene que asegurarse de que tiene en cuenta el bienestar de los corredores”.

El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, reaccionó con irritación a la idea de que montar un campeonato mundial en el desierto en septiembre era un disparate y no respondió a una pregunta sobre conjeturas de que más de la mitad de las participantes en el maratón femenil ayer no terminarán la carrera. Dijo que habría más agua y más personal médico a lo largo del trayecto. Dijo que todo el mundo estará muy atento para detectar indicios de deshidratación, agotamiento por calor y golpes de calor.