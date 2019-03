Los pantalones de Zidane de los que todo el mundo habla

Zinedine Zidane vuelve a ser el entrenador del Real Madrid, una de las noticias más comentadas de las últimas horas. El francés acudió a su presentación acompañado por su mujer Veronique, con quien lleva 29 años de matrimonio. Además de ocupar las grandes portadas deportivas, Zidane es uno de los entrenadores que más destaca por su forma de vestir y volvió a hacerlo. Sus pantalones con dobladillo han levantado un montón de comentarios en las redes.

Zidane eligió un look 'Street Style' que dista mucho del look elegante que lució en su primera presentación como entrenador del Real Madrid: una americana de color verde caza, camisa blanca lisa, pantalón azul y tenis deportivos Adidas, una marca muy utilizada por el francés. Zidane no quiso apostar por traje completo y quitó seriedad a su look con unos Denim un tanto originales.

Hasta aquí nada parece extrañar, pero los pantalones tienen una peculiaridad que los han convertido en la prenda más comentados de las redes. Vaqueros ultra skinny, en color azul oscuro, desgastados, con roto en la rodilla, y, en la parte baja, un dobladillo vuelto de tamaño XXL que supera la altura del tobillo. Estos pantalones tan comentados son de la firma Dsquared2, una de las marcas preferidas de los futbolistas y que tienen un estilo muy particular en lo que a pantalones se refiere. Todos ellos llevan una etiqueta roja cerca de la cremallera con el nombre de la firma.