Logra Virginia redimirse

Minneapolis.- Virginia logró redimirse totalmente.

Los Cavaliers ganaron su primer campeonato nacional al derrotar el lunes a Texas Tech en tiempo extra.

Eso envía a los Cavaliers a la temporada baja y la temporada del 2019-20 como unos campeones que tratarán de mantenerse en la cima –algo mucho más deseable que la posición que ocuparon el año pasado, después de recuperarse de la primera derrota que han tenido en la historia del Torneo de la NCAA.

Estos son algunos datos importantes que podrían impactar al equipo que obtendrá el trofeo la próxima temporada:



Caso de corrupción

La investigación federal sobre el caso de corrupción dentro de este deporte continúa por segunda temporada baja consecutiva.

Cuatro exasistentes de entrenadores que fueron acusados en el otoño del 2017 entregaron su declaración de culpabilidad.

Eso incluye al exjugador de la NBA Chuck Person, quien era asistente del equipo de Auburn, el equipo que llegó a su primer Final Four aunque con otro asistente –Ira Bowman– quien fue suspendido en medio de alegatos realizados en otro caso de soborno en el que estuvo involucrado durante el tiempo que pasó en Pennsylvania.

También ocurrió la suspensión durante el mes de marzo del entrenador de la Universidad Estatal de Louisiana, Will Wade, por cuestionamientos acerca de sus tácticas de reclutamiento y la incertidumbre acerca del futuro de Sean Miller de Arizona.

Las reformas adoptadas el verano pasado le permitieron a la NCAA aceptar información externa sobre el curso de las reglas de la investigación.

Mark Emmert, presidente de la NCAA, comentó en el Final Four que la NCAA está en contacto con la Fiscalía federal y está tratando de obtener “todo lo que pueda de esas audiencias y el material que está siendo utilizado en esos juicios”.



El futuro de la regla “uno y eso es todo”

La NBA y sus jugadores están trabajando para eliminar la regla del “uno y eso es todo” que establece una edad mínima, a los 19 años, para ingresar al Draft de la NBA, y que impide que los jugadores salgan directamente de preparatoria a la NBA.

No se sabe cuándo se hará el cambio.



Los campeones

Los Cavaliers tratarán de convertirse en los primeros campeones que repitan desde que lo logró Florida en la temporada 2006-07 y están decididos a ser nuevamente contendientes del Final Four, aun cuando De’Andre Hunter logre colarse al Draft de la NBA como estudiante del segundo año universitario.

La lista de los jugadores que van a regresar incluye a los jugadores más destacados del Final Four, Kyle Guy, Ty Jerome, Mamadi Diakite, quien encestó el tiro que forzó el tiempo extra en la victoria que tuvieron en la Élite de los Ocho en contra de Purdue, y Kihei Clark.



El desempeño de Beard

Nadie esperaba que Texas Tech pudiera llegar hasta la última noche de la temporada, no después de haber perdido la mayoría de su rotación que participó en la Élite de los Ocho del 2018.

Sin embargo, el entrenador Chris Beard volvió a impulsar a un equipo que se convirtió en el terror defensivo mientras desarrollaba una amenaza en la persona de Jarret Culver, quien cursa el segundo año universitario.

Culver podría decidir entrar al Draft de la NBA, mientras los estudiantes Matt Mooney y Tariq Owens, que fueron transferidos, podrían abandonar el equipo y dejar un gran hueco.



Los renovados Spartans

Michigan State superó un problema importante de lesiones para derrotar a Duke, que es primer sembrado, en el Torneo de la NCAA y llegar al octavo Final Four de Tom Izzo.

Los Spartans podrían renovarse completamente para ser unos sólidos competidores en el 2020 si les favorecen algunas decisiones de la NBA.

Cassius Winston, quien fue nombrado All-America y es el Guardia del Año de la Big Ten, junto con el delantero Nick Ward, participarían posiblemente en el Draft, aunque el delantero Xavier Tillman, quien cursa el segundo año universitario, comentó que “seguramente regresaría”.



Alineaciones de sangre azul

Kansas y Carolina del Norte tendrán una apariencia significativamente diferente.

Los Jayhawks van a perder a Dedrid Lawson, el mejor anotador y recuperador de tableros de la Big 12, debido a que participará en el Draft de la NBA, mientras que su hermano K.J. Lawson y relevo del guardia Charlie Moore anunció los planes que tiene para ser transferido.

Kansas también podría perder al centro Udoka Azubuike y al guardia Quentin Grimes en el Draft de la NBA.