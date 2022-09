Logra Alexis Rojas equilibrio en el tatami

El atleta fronterizo Alexis Fernando Rojas Varela tomó parte recientemente en la Copa Presidente de Taekwondo que se celebró en Jacksonville, Florida, donde sumó puntos que lo tienen colocado en el ranking número 2 tanto de Estados Unidos como de México en la categoría Cadete.

“Alexis es méxico-americano, entonces tiene la oportunidad de poder trabajar por México y trabajar por Estados Unidos. Ahorita es ranking 2 en ambas naciones, se acercan los grand slams en México y Estados Unidos y Alexis obviamente está clasificado directamente por estar posicionado en los primeros lugares del ranking”, comentó su sensei Carlos Castillo.

“Llegué al torneo y me sentí muy bien. Llegamos, me teipearon para que no me lastimara tan rápido.

Empezó la pelea, estaba relajada, calmada, gané el primer round, el segundo lo empatamos, se lo dieron a él, y luego en el tercero fue cuando perdí”, comentó Alexis sobre su participación en la Copa Presidente, donde representó a los Estados Unidos y a la que llegó justo después de haber competido en el preselectivo nacional de Aguascalientes, donde se había lesionado un pie.

Como muchos de sus compañeros, Alexis, de 13 años de edad, también empezó a practicar el taekwondo desde muy niño.

“Estábamos comiendo en un Carl’s Jr. y luego volteamos al lado derecho y había un lugar de taekwondo, así que decidimos intentar y luego llegamos ahí y me empezó a gustar y ya me quedé”, recuerda el joven atleta, ganador de medalla de bronce en la división de -65 kg en el evento que se realizó en Aguascalientes.

–¿Por qué te gusta esta disciplina?

“Me gusta porque haces muchas amistades, tienes amigos, entrenadores, aprendes a pelear, aprendes a defenderte, aprendes muchas cosas”.

Alexis estudia en segundo de secundaria en la Saint Patrick Catholic School de El Paso, donde también sabe responder bien en las calificaciones. Es el menor de ocho hermanos y cuando le dicen que van a viajar a un torneo, él va enfocado en dar su mejor esfuerzo y siempre buscar el triunfo.

Conózcalo

Nombre: Alexis Fernando Rojas Varela

Fecha de nac.: 19 de marzo de 2009

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 13 años

Estatura: 1.72 m

División: -65 kg

Categoría: Cadete