‘Locos’ anuncian fichaje de mediocampista español

Cortesía

El mediocampista José Aguinaga es el nuevo refuerzo de El Paso Locomotive para la temporada 2021 del Campeonato de la USL, según anunció este viernes el equipo paseño. Oriundo de Madrid, Aguinaga llega procedente del Phoenix Rising, donde jugó dos temporadas y tuvo participación en 38 partidos con tres goles anotados.

“Es muy emocionante para mí unirme al equipo”, declaró Aguinaga al sitio oficial de Locomotive. “He seguido al equipo desde que se anunció en 2018 y he jugado contra Locomotive durante dos años. Siempre me ha gustado el estilo de juego de Locomotive y creo que encaja muy bien conmigo. Resulta que conozco a Yuma, crecimos en la misma ciudad y siempre nos mantenemos en contacto. Me ha hablado de la ciudad y del equipo. Tengo muchas ganas de conocer al resto del equipo y al cuerpo técnico”.

Aguinaga, de 25 años, se une a los ‘Locos’ después de dos temporadas con el Phoenix Rising FC, donde tuvo 38 apariciones, anotó tres goles y sumó siete asistencias. Ayudó a llevar al equipo de Arizona a lograr el título de la temporada regular en el 2019, una racha récord de victorias consecutivas, así como la calificación a los playoffs en la Conferencia Oeste el año pasado.

Antes de unirse a Phoenix Rising, Aguinaga jugó su carrera juvenil en las academias del Real Madrid y el Getafe FC. Aguinaga se unió a Rider University en Nueva Jersey jugando cuatro años con los Broncs, con 18 goles en 78 juegos, mientras hacía apariciones con los equipos Seattle Sounders y New York Red Bulls (NYRB) Sub-23.

El mediocampista fue seleccionado en la cuarta ronda del Superdraft de la MLS 2018 por NYRB, donde firmó con el NYRB II de la USL y registró seis goles en 21 apariciones.

“José es un jugador que hemos admirado durante mucho tiempo”, dijo Mark Lowry, entrenador de Locomotive. “Fue titular en 32 juegos para Phoenix durante su temporada récord de 2019, y para mí, fue uno de sus jugadores más influyentes. Tiene una habilidad en el último tercio para crear y hacer que las cosas sucedan y los atributos clave que hacen a un jugador de la locomotora; cómodo con el balón y voluntad de correr y perseguir en la transición. Viene aquí con hambre de ganar, y tenemos la intención de hacer más de eso en 2021”.