‘Locos’ amarran a Jérôme

El Paso Locomotive anunció ayer que el defensa haitiano Mechack Jérôme renovó su contrato con el equipo fronterizo para la temporada 2020.

Jérôme vio acción con la máquina fronteriza en 10 partidos, antes de ser llamado por la selección de Haití para la Copa Oro 2019.

Fue durante su estancia con la Selección Haitiana que Jérôme sufrió una lesión que no le permitió terminar la temporada con la oncena paseña y pasó el resto del tiempo en recuperación. Se espera que para el 2020 esté completamente recuperado y a disposición del cuerpo técnico de los ‘Locos’.

“Antes de la lesión de Mechack, los aficionados de Locomotive pudieron ver destellos de la calidad que posee Mechack. Su rango de pase y compostura con el balón nos permite dictar la posesión desde atrás, su defensa uno contra uno y su fortaleza nos permiten jugar más arriba en el campo y tomar más riesgos al atacar. No puedo esperar para verlo nuevamente en el campo en 2020, es un jugador muy emocionante y alguien con quien me encanta trabajar”, dijo el entrenador Mark Lowry.

En el poco tiempo que tuvo acción con la Locomotora fronteriza, Jérôme sumó 45 despejes, cuatro bloqueos y nueve intercepciones, por lo que el cuerpo técnico lo considera un elemento vital en el modelo de posesión de Lowry, así como una pieza defensiva clave para la temporada próxima.

Jérôme es el séptimo jugador que regresa con los ‘Locos’ para la próxima temporada; se une a Richie Ryan, Logan Ketterer, el colombiano Bryam Rebellón, el paseño Omar Salgado, el español Yuma y Alexy Bosetti.