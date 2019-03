Locomotora sube a niños

El Paso Locomotive FC dio a conocer ayer el Lil' Locos Program (Programa Peques Locos), como un componente más de su ofertas de futbol soccer para niños que dará inicio en esta primavera y en el que se les ofrecerá una introducción al deporte en un ambiente divertido, seguro y apropiado a su edad.

El programa de primavera será para quienes nacieron en 2013, 2014 y 2015 (niños y niñas de tres a seis años).

Lil' Locos ofrecerá sesiones de práctica apropiadas para el desarrollo donde los niños aprenden sobre futbol y practican habilidades sociales, con énfasis en la diversión. Las sesiones se llevarán a cabo durante abril y mayo en diferentes puntos de El Paso.

A la cabeza del programa de futbol juvenil de Locomotive se encuentra Bob Bigney, director de operaciones de la máquina fronteriza.

Bigney tiene más de 30 años de experiencia como entrenador, con su licencia 'A' de US Soccer, la licencia juvenil nacional, y es además instructor certificado de US Soccer.

También es maestro de escuela primaria con licencia que ha trabajado con niños de cuarto grado en Las Cruces y maestro de educación física de primaria en Virginia y Nuevo México.

Bigney se ha desempeñado como director técnico de la Asociación de Futbol Juvenil de Nuevo México y director de educación de entrenadores de la Asociación de Futbol Juvenil de Oregón.

"El objetivo de Locomotive FC Youth Soccer es mejorar la calidad y el alcance de las oportunidades de futbol juvenil en El Paso y las áreas circundantes", dijo Bigney. "El Programa Lil' Locos no se basa en equipos y ofrecerá a estos niños pequeños una primera experiencia de futbol maravillosa. No se trata de ganar campeonatos a esta temprana edad; sino aprender habilidades de futbol y divertirse con amigos en un ambiente sano y alentador".

Las personas interesadas pueden obtener más información en el sitio oficial www.eplocomotivefc.com/youthsoccer.