Locomotive por televisión local

El Paso Locomotive FC anunció ayer que ha logrado un acuerdo con la televisora local KVIA (ABC) y con El Paso–Las Cruces CW para que transmitan los 12 partidos del sábado y uno en domingo, que jugará como local en su temporada debut en la United Soccer League (USL), que comienza este sábado nueve de marzo.

En señal abierta dichos partidos podrán ser vistos en el Canal 7.2.

Alan Ledford, presidente de MountainStar Sports Group y el Locomotive dijo que “para aquellos que no pueden estar en el Southwest University Park para un partido de Locomotive de fin de semana, esto brinda la oportunidad de ver a su equipo profesional local en acción y conocer a los jugadores de Locomotive que vienen a El Paso de once países diferentes. Estamos orgullosos de trabajar con KVIA y El Paso–Las Cruces CW para hacer esto posible”.

“Estamos muy contentos de asociarnos con el Locomotive para ofrecer a los espectadores una transmisión de calidad de los 12 partidos del sábado y un domingo en casa esta temporada”, dijo Kevin Lovell, gerente general de KVIA-TV.

Si uno no puede asistir a los juegos en Southwest University Park, se transmitirán en el CW de El Paso–Las Cruces.

La red CW está disponible por aire y en todas las principales proveedoras de cable y satélite en el mercado de televisión de El Paso y Las Cruces”, señaló.

El equipo de comentaristas estará compuesto por Duke Keith y Michael Balogun.

Keith ha sido un miembro de la escena mediática de El Paso por más de 30 años, se ha desempeñado en varios roles en múltiples organizaciones, incluyendo narración de jugada por jugada para ESPN, los Patriotas de El Paso, los Rinocerontes de El Paso y deportes de UTEP.

Balogun jugó soccer en la NCAA D1 para la Universidad de Akron, uno de los programas más respetados del país.

También pasó un tiempo con el Equipo Nacional Juvenil de los Estados Unidos y estuvo en varios clubes profesionales.

Los 12 partidos de sábado y uno de domingo de Locomotive se transmitirán en vivo por El Paso–Las Cruces CW canales 13 (Spectrum), 388 (Comcast), 8 (DirecTV), 17 (Dish), 19 (AT&T).

El Paso–Las Cruces CW está disponible para todos en la región de El Paso y Las Cruces en el Canal 7.2 por aire.