Locomotive no camina

El técnico de El Paso Locomotive FC, Mark Lowry, realizó algunos cambios en el parado del equipo y aunque no lucieron más fuertes al ataque, parecía que la decisión le daba la razón en el marcador, pues los paseños llegaron a tener una ventaja de dos goles con poco más de 20 minutos por jugar, misma que dejaron ir anoche y empataron 2-2 con los Toros de Rio Grande Valley FC.

Fue el segundo empate para la máquina fronteriza, que de esta manera suma dos puntos en la temporada 2019 del USL Championship.

Anoche Lowry colocó al paseño Omar Salgado pegado a la banda izquierda, posición en la que no se le vio cómodo y de hecho salió de cambio a los 62 minutos del tiempo corrido, lo cual no agradó nada al delantero que al llegar a la banca aventó un bote de agua.

El argentino Sebastián Contreras, que durante toda la temporada fue el armador desde el medio campo, anoche jugó más tirado hacia la delantera por el centro y también salió de cambio en el minuto 80. Su lugar fue ocupado por el paseño Louis Herrera.

A los 88 minutos ingresó el mexicano Edson Partida, que fue colocado como punta, cuando la máquina ya se dedicaba a defender la ventaja de 2-1.

Esa última estrategia no le dio resultados a Lowry, pues al minuto 90 RGV cobró una falta por la banda derecha.

Partida al ver que los Toros sumaban demasiados jugadores en el área grande bajó para ayudar en labores defensivas, pero llegó tarde, pues no alcanzó a cubrir bien a Jesús Enríquez, que de cabeza mandó el balón al fondo de las redes para el empate a dos goles.

El primer gol de los paseños llegó cuando parecía que los equipos se iban al descanso con el marcador empatado a cero goles.

Contreras retuvo el balón por la banda derecha, enfrentó a dos defensas y mandó el pase a Ross que en las afueras del área grande se perfiló de pierna izquierda, sacó un tiro raso y el balón entró a la portería pegado a la base del poste izquierdo del portero Deric.

El 2-0 llegó a los 77 minutos de tiempo corrido. Ross recibió el balón al entrar al área grande, se barrió para alcanzar a mandar el centro ante la salida del portero y la presión de un defensa, y el balón llegó a los pies de Gebhard, que sin problemas la mandó a la redes, en lo que fue su segundo gol de la temporada.