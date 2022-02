Lo rescatable es el empate: Ricardo Ferretti

Para el entrenador de los Bravos, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, lo más rescatable del partido del viernes contra Santos fue el empate, aunque al mismo tiempo el técnico brasileño resaltó que no ve una gran mejoría en el equipo como quisiera.

Con base en resultados, Ferretti dijo que del partido de Chivas a éste último les fue mejor, pero no quedó conforme con el desempeño del equipo juarense.

“Un partido muy… muy disputado, pero muy burdo, la verdad. No, no vi así una mejoría que uno quisiera, nos están faltando puntos básicos para poder jugar un mejor futbol y hoy lo rescatable es el empate”, declaró ‘El Tuca’ en conferencia de prensa.

Este viernes, Bravos no recibió gol del equipo que ocupa el último lugar de la tabla general del Clausura 2022, podría reflejar hasta cierto punto que la defensas ha mejorado, pero Ferretti aclaró que él tiene que ver al equipo en conjunto, no nada más en una zona en particular.

“Para que los medios y los delanteros también tengan una mayor posibilidad de producir, esto viene de atrás para adelante, o de adelante para atrás a la hora que tienes que defender, y esto es pues el futbol, atacar y defender, atacar y defender”.

“Tal vez lo que sí estoy de acuerdo es que en el partido de hoy se defendió, nos amontonamos, supimos sacar balones y esto y todo, pero tienes que entender que también para que tú puedas atacar mejor la transición de la defensa a la media, de media al ataque, tenemos que mejorar mucho, o sea, los jugadores de adelante y de media cancha están luchando demasiado, y esto no es lucha, esto es futbol”, comentó el entrenador de los Bravos.

El brasileño agregó que si los defensas no trasladan el balón a la media cancha, no dan el apoyo necesario, los pases necesarios para que ellos puedan crear y los otros recibir balones para finalizar, será muy difícil que puedan ganar los partidos con cierta tranquilidad.

Los Bravos se mantienen en los últimos lugares de la tabla de cocientes, situación que mantiene bajo presión al plantel, al tiempo que, futbolísticamente, el cuerpo todavía no encuentra el equilibrio ofensivo-defensivo que pretenden.

“Futbolísticamente estamos buscando, los muchachos están muy metidos y todo, pero bueno, la situación, la presión que existe por la situación que vivimos del porcentaje y todo esto, pues es un punto también que hay tomar en cuenta”.