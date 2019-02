Lo quiere lejos del box

Ciudad de México— El principal obstáculo de Emmanuel Jr. Pacquiao para abrirse camino en el box, es su propio padre.

"Jimuel", como también conocen al joven de 19 años (el mayor de los hijos de Manny Paquiao), no encuentra apoyo de su papá para incursionar en el boxeo.

La razón es que "Pacman" no desea que Emmanuel sufra lo que él para lograr la exitosa carrera en los cuadriláteros, pues nadie como él conoce de lo duros entrenamientos y golpes que acarrea un pugilista profesional.

De hecho la carrera de "Jimuel" apenas comienza. Ya sostuvo su primer combate amateur, que resultó con un empate.

"Me duele que boxeé. Le dije que su papá boxeó sólo para salir de la pobreza", explicó Manny a una cadena filipina tras el primer desafío de su hijo.