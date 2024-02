Lluvia de estrellas y de puntos en Indianápolis

Indianápolis.- Llovieron canastas de todos lados en el Juego de Estrellas de la NBA.

Regresó el formato de Este vs. Oeste -no se realizaba desde 2017-, y de nuevo se dispararon los puntos, tanto que la edición 73 del All Star Game tuvo un sinfín de marcas.

El guardia de los Bucks, Damian Lillard, quien terminó siendo el MVP con 39 puntos, 11 triples y seis asistencias, guió esta noche a la Conferencia del Este a derrotar 211-186 a los del Oeste en un Gainbridge Fieldhouse que se encendió con tantas estrellas de la Liga.

Un total de 397 puntos entre ambos equipos, las 211 unidades y 42 triples que anotaron el Este, los 168 intentos de triples que sumaron entre ambos equipos, y las 60 asistencias del Oeste ya dejaron huella en los libros de récord del Juego de Estrellas.

"Fue divertido para todos, muchos puntos", añadió Giannis Antetokounmpo, compañero de Lillard en Milwaukee.

Y tan fue una feria de puntos, que Karl Anthony Towns, de Minnesota, acabó por el Oeste con 50 puntos y ocho rebotes.

Lo cierto es que el duelo para el cuarto periodo ya estaba definido. Los chamacos del Este estuvieron encendidos desde los triples, y con su velocidad maniataron pronto a los "viejos" del Oeste, que por más que intentaron no pudieron acercarse.

El delantero de Lakers, LeBron James, quien cumplió su nominación 20, apenas jugó 14 minutos, donde sumó ocho puntos, cuatro rebotes y tres asistencias. Solamente Kawhi Leonard y Paul George, de Clippers ambos, sumaron menos minutos que el "Rey" en el Oeste. Prefirieron disfrutar desde la banca el encuentro de las Estrellas, que volvió a esta ciudad después de casi 40 años.