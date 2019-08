Lleva su talento a Monterrey

Luego de un brillante paso por los Borregos del Tec de Monterrey campus Guadalajara, el receptor chihuahuense Saúl Torres cerrará su carrera colegial de futbol americano con posibilidades de un título nacional.

Torres Bibiano llegará esta temporada a los Borregos campus Monterrey, donde estudiará su maestría.

“No lo tenía tan planeado, pero se dio y acepté la oportunidad y la responsabilidad de ir a Monterrey para estudiar la maestría”, comentó el receptor abierto, quien se graduó como licenciado en Derecho por el ITESM campus Guadalajara.

Torres fue un receptor muy prolífico que incluso lideró en yardas varias temporadas en el torneo de Liga Mayor de la Comisión Nacional para el Deporte de las Instituciones Privadas (Conadeip).

“Hace poco salió el libro de récords y aparezco en el quinto lugar de todos los tiempos en cuanto a yardas. El primer lugar me lleva como unas mil quinientas, aunque él en siete años y yo sólo en cuatro y veremos cuántas puedo acumular en lo que será mi quinto y último”, dijo.

Aunque Saúl podría jugar más años todavía, indica que por la duración de su maestría, solamente estará una temporada en Monterrey, bajo las órdenes de otro chihuahuense, Carlos Altamirano.

“También está (el entrenador Javier) Aguirre como parte del staff, él ha sido prácticamente mi primer coach (sic), y ahora estará conmigo hasta el último año”, comenta Torres, y agrega que ya tiene decidido que el futbol americano llegará hasta este 2019 para él.

“Estoy muy agradecido con el futbol americano, pero ya es momento de decirle adiós, de trabajar y ejercer”, afirmó.

Torres era un jugador de basqutbol en categoría infantil, pero un familiar lo invitó a jugar futbol americano: “y me enamoré del deporte, rápido. Siemre estuve con Borregos y llegué aquí en Chihuahua hasta Intermedia, luego me ofrecieron jugar en Guadalajara y me fui”, recordó.