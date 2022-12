Llena de orgullo Bangladesh a Selección Argentina

Next

Doha.- En Bangladesh los aficionados salen a las calles a celebrar los triunfos de Argentina sin importar si se desvelan.





Alguna presentadora de noticias ya salió al aire con la camiseta de la Selección. Al interior de la Albiceleste no son ajenos a este fenómeno y Lionel Scaloni ya salió a reconocer a los singulares fans.





"Es lo que transmite desde hace años la camiseta de la Selección al estar Diego (Maradona) y al estar Leo (Messi), siempre ha transmitido a lo largo del mundo una locura por la camiseta, por los colores y la pasión argentina, cómo es el hincha.





"Nos llena de orgullo que un país como Bangladesh hinche por Argentina, como otros tantos países. Intentaremos dar el máximo siempre sabiendo que es futbol y sobre todo la manera, jugando como el otro día, después pueden pasar un montón de cosas, pero jugando como el otro día la sensación era positiva y eso es lo que buscaremos, gracias a la gente de Bangladesh", dijo el técnico de la Albiceleste, en la víspera de los Octavos de Final contra Australia.





Incluso, Argentina publicó un tuit en su cuenta de Twitter en la que agradecía el apoyo y remarcaba "están re locos, como nosotros".





Desde el fenómeno del Diego en 1986, en Bangladesh adoptaron a la Albiceleste como su Selección predilecta. Hoy Messi genera el mismo efecto y por ello los aficionados asiáticos no dudan en congregarse en las calles y armar todo un carnaval en cada juego de la Albiceleste, sin importar el horario.





Sorprende a De Paul dificultad del mundial

Las eliminaciones de Alemania, Bélgica y los sustos que se han llevado España y la propia Argentina son ejemplos de una Copa del Mundo complicada, a juicio de Rodrigo de Paul.





El mediocampista de la Albiceleste habló en la previa de los Octavos de Final contra Australia, un partido que los sorprende con apenas dos días de descanso después de momentos complicados, incluido el juego frente a la Selección Mexicana.





"Sí, total (sirvió el primer descalabro), sumamente positivo. Nos encontramos en una situación a la que no estábamos acostumbrados, mucho tiempo sin perder (36 partidos), se vio un poco el carácter y qué tipo de grupo somos, era un momento para levantarnos, era una situación particular, que no generara dudas adentro.





"No está siendo una Copa del Mundo fácil, equipos importantes como Bélgica y Alemania quedaron fuera, España la tuvo difícil, empezar perdiendo y ser primero de grupo le debemos dar importancia a nivel de cómo reacciona el grupo a nivel, de adversidad", dijo el también jugador del Atlético de Madrid.





El futbolista, consciente del peso que cargan dada la ilusión del pueblo argentino, no disfruta aún el Mundial como quisiera.





"Al principio no (lo disfruté), me costó, por ese golpe que tuvimos, voy a ser sincero y con México tampoco, el equipo tenía que ganar, con Polonia un poquitito porque teníamos que ganar para ser primeros, recién ayer fue el primer día que pude disfrutar, ver los partidos tranquilo, tomando mate, estuvimos con la familia", expresó.





Argentina recién jugó el miércoles por la noche contra Polonia y ya mañana encara a Australia en los Octavos de Final.





"Es un caso atípico, sólo jueves y viernes para descansar, no sé por qué se dio así, pero estamos bien, acostumbrados a jugar seguido y haciendo mucho hincapié en la recuperación, mañana no hay excusas.





"Es un equipo muy rápido, con mucho hincapié en la gente que tienen por afuera, gente alta, centrales altos, no tenemos que hacer faltas fuera del área, con extremos sumamente rápido es la carta que tienen ellos saliendo de contra", dijo.